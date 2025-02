Innovationspreis für Koch Pac-Systeme: Unternehmen aus Pfalzgrafenweiler erhält Top-100-Award

Der Hersteller von Verpackungsmaschinen Koch Pac-Systeme zählt zu den besonders innovativen mittelständischen Unternehmen und trägt ab sofort das Top 100-Siegel 2025, wie die Firma aus Pfalzgrafenweiler mitteilt. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung entwickelt Koch nach eigenen Angaben individuell auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse zugeschnittene Blistermaschinen, Kartonverpackungsmaschinen und Verpackungslinien.

Zu den jüngsten Innovationen gehöre ein neues, modulares Maschinenkonzept, das es Kunden ermögliche, besonders schnell und wirtschaftlich auf neue Verpackungsmaterialien umzustellen. Das erleichtere zum Beispiel den Wechsel von konventionellen Produktverpackungen auf nachhaltiges Material wie etwa „cycleForm“. Das innovative Verpackungsmaterial aus formbarem Papier ist ebenfalls eine Entwicklung von Koch und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Umwelttechnikpreis Baden-Württemberg.

„Wir verstehen uns als Sparringpartner unserer Kunden und denken mit ihnen gemeinsam in die Zukunft“, wird Koch-Geschäftsführer Tim Wolf in der Mitteilung zitiert. „Unser Innovationsmanagement ist fest in unserer Organisation verankert und adressiert konsequent alle relevanten Handlungsfelder wie etwa Verpackungsdesign, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Prozesseffizienz. Der Top-100-Award ist für uns Bestätigung und Ansporn, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen.“

Auch Schwesterunternehmen ausgezeichnet

Koch hat laut der Mitteilung das Dienstleistungsportfolio mit Blick auf die neue EU-Verpackungs- und Verpackungsabfallverordnung erweitert. Das Unternehmen unterstützt mit Experten aus dem Packaging-Competence-Center seine Kunden bei der Umstellung auf EU-konforme Verpackungen, etwa mit Expertenwissen zu Materialsparsamkeit oder Recyclingfähigkeit. „Auch dieses neue Beratungsangebot ist ein Ergebnis unserer Innovationsarbeit und zeigt, dass Innovationsfreude und Neugier Teil der Koch-DNA sind“, so Geschäftsführer Thomas Winkler.

Auch Uhlmann Pac-Systeme, das Koch-Schwesterunternehmen aus Laupheim, wurde mit dem TOP-100-Award ausgezeichnet. Der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar begleitet den Innovationswettbewerb als Mentor und wird bei der Preisverleihung am 27. Juni in Mainz gratulieren.