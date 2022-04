1 Jubel, Trubel, Heiterkeit bei der Siegertruppe aus der GMS Neubulach. Foto: Buck

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Weniger Busfahrten im Schulbereich und damit Treibstoff und Emissionen einsparen? Ist möglich, dank einer pfiffigen Programmierlösung von der GMS Neubulach. Dafür bekamen die Schüler nun einen Preis bei der "First Lego League".















Link kopiert

Neubulach - Die Gemeinschaftsschule (GMS) Neubulach hat mal wieder einen Preis eingeheimst – erster Platz in der Kategorie "innovatives Forschungsprojekt" beim deutschlandweiten Wettbewerb "First Lego League". Dass die Bildungsstätte aus der Bergwerksstadt Preise fast schon im Halbjahrestakt einfährt, ist längst nichts Besonderes mehr. Wohl aber das, was da in diesem Fall entwickelt und ausgetüftelt wurde.