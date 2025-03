Tayfun Yengec aus Deißlingen will mit seinem innovativen Projekt gesellschaftliche Brücken bauen und Solidarität zeigen. Es soll zudem in erster Linie ein potenziell lebensrettendes System sein.

In einer Zeit, in der gesellschaftliche Spannungen und Spaltungen zunehmen, ist es wichtiger denn je, Brücken zu bauen und Solidarität zu zeigen. Tayfun Yengec aus Deißlingen, Initiator des Projekts „Seqrid“, hat genau das zu seiner Mission gemacht.

Was als innovatives Notfallsystem begann, ist heute viel mehr: Eine Bewegung für mehr Zusammenhalt und gesellschaftliches Engagement. Seqrid ist ein lebensrettendes Notfallsystem, das über QR-Codes auf Armbändern, Uhrenaufschiebern und Stickern wichtige Notfalldaten für Rettungskräfte zugänglich macht.

In Notfällen zählt jede Sekunde – und vor allem das richtige Wissen. Seqrid stellt sicher, dass Menschen mit Vorerkrankungen oder Allergien genau die Hilfe erhalten, die sie brauchen – auch dann, wenn sie selbst nicht mehr sprechen können.

Aktiv etwas verändern

Doch ist es nicht nur ein praktisches Notfallinstrument, sondern auch eine soziale Bewegung. Als in Deutschland geborener türkisch-schwäbischer Muslim fühlt sich Yengec als Teil dieser Gesellschaft und tief mit ihr verbunden. Doch auch er musste miterleben, wie seine Frau als deutsche Muslima mit Kopftuch Anfeindungen ausgesetzt war – nur aufgrund ihrer Kleidung.

„Es hat mich tief getroffen zu sehen, wie meine Frau allein wegen ihres Äußeren ausgegrenzt wird“, erzählt er. Es beängstigt ihn, wie weit Anfeindungen und Hass in der Gesellschaft bereits fortgeschritten sind. Dabei sollte doch jeder Mensch frei entscheiden dürfen, was er trägt, findet er.

Doch statt zu resignieren, suchte er nach Wegen, aktiv etwas zu verändern. Nicht klagen, sondern handeln, so lautet seine Devise. Mit dem Notfallarmband hat er für sich einen Weg gefunden – ein Projekt, das Menschen konkret hilft und gleichzeitig eine starke gesellschaftliche Botschaft sendet. Und die lautet: Verantwortung übernehmen, sichtbar werden.

Mehr Mut zeigen

Gerade die muslimische Community, so Yengec, sollte in gesellschaftlichen Bereichen stärker sichtbar sein und sich mehr engagieren – sei es in der Nachbarschaftshilfe, bei der Feuerwehr oder in sozialen Projekten. „Wir sind Teil dieser Gesellschaft und tragen Mitverantwortung für ihre Zukunft. Wer nicht sichtbar ist, wird nicht wahrgenommen“, erklärt er.

Er ruft dazu auf, sich nicht nur gegen Vorurteile zu wehren, sondern aktiv das gesellschaftliche Bild mitzugestalten. Deshalb richtet er sich mit einem direkten Appell an seine muslimischen Glaubensgeschwister: Mehr Mut zu zeigen und sich aktiv für unsere Gesellschaft einzusetzen.

„Viele Muslime trauen sich nicht mehr, sich zu engagieren oder ihre Stimme zu erheben, weil sie Angst haben, sofort an den Pranger gestellt zu werden. Doch wir können mit guten Taten viel bewirken – so wie in diesem Projekt, bei dem wir für ältere Mitmenschen da sind, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben und oft mit einer zu niedrigen Rente auskommen müssen. Es geht darum, soziale Gerechtigkeit zu fördern und zu zeigen, dass wir als Teil dieser Gesellschaft Verantwortung übernehmen.“

Aufruf an alle

Die Kampagne soll ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Zusammenhalt keine Frage der Herkunft ist. „Wir wollen Brücken bauen, nicht Mauern. Seqrid ist ein Beispiel dafür, wie kleine Gesten eine große Wirkung entfalten können.“ Jede Unterstützung zähle, so Yengec, – und sei eine Einladung an alle, gemeinsam ein Zeichen zu setzen.

Um die Notfallarmbänder an hilfsbedürftige Senioren weiterzugeben, werden noch geeignete Wege gesucht, um mit dieser Zielgruppe in Kontakt zu treten. Anfragen bei Städten und städtischen Einrichtungen blieben bislang erfolglos. Deshalb wird nach weiteren Vorschlägen und Lösungsansätzen gesucht, wie betroffene ältere Menschen erreicht werden können, die dringend auf Unterstützung angewiesen sind.

Dieses Projekt sei mehr als nur eine soziale Initiative – „Es ist ein Aufruf an uns alle. Egal, welcher Religion oder Kultur man angehört: Menschlichkeit verbindet.“ Yengecs Motto „Es geht. Aber nur gemeinsam“, fasst die Botschaft zusammen. Doch um dieses Ziel zu erreichen, ist das Projekt auf viel Mithilfe und Unterstützung angewiesen.

Jede Hilfe zählt

Ob durch Netzwerke, Reichweite, den Kauf eines Notfallarmbands oder durch Ideen und Anregungen – jede Hilfe zähle und trage dazu bei, die Gesellschaft ein Stück sicherer und verbundener zu machen. „Helfen Sie mit und setzen Sie gemeinsam mit uns ein Zeichen der Solidarität!“

Für weitere Informationen, Anregungen oder Ideen kann Tayfun Yengec persönlich per E-Mail an office@seqrid.com kontaktiert werden. Weitere Informationen sowie Videos zur Initiative finden Sie unter commonsplace.