Innovation in Albstadt: 624.520 Euro für Technologiewerkstatt – Unternehmen vor Ort profitieren

Die Albstädter Technologiewerkstatt bietet künftig verstärkt Bildungsangebote für Firmen zu Schlüsseltechnologien wie humanoider Robotik oder KI an.
Das Land Baden-Württemberg hat jüngst elf Vorhaben zum Ausbau und zur Modernisierung der kommunalen Innovationsinfrastruktur mit rund 9,4 Millionen Euro gefördert. Von den Geldern profitiert auch die Stadt Albstadt mit der Technologiewerkstatt. 624.520 Euro fließen in das Projekt „Leistungszentrum & Future Skills Campus für innovative Unternehmen und regionale Fachkräfteentwicklung“ in der Tailfinger Einrichtung. In der vergangenen Woche wurde der Förderbescheid in Stuttgart an eine Abordnung aus der Technologiewerkstatt um Albstadts Innovationsmanager Daniel Spitzbarth übergeben.