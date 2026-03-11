Innovation aus Freiburg: Notruf wird mit einem Klick zum Videoanruf

Die Mitarbeiter der Integrierten Leitstelle (ILS) Freiburg können künftig auch per Videocall mit den Anrufern kommunizieren, die die 112 wählen.
Bis zu 1400 Anrufe gehen täglich bei der Integrierten Leitstelle (ILS) in Freiburg ein. Die Disponenten müssen sich schnell einen Überblick über die Notfalllage verschaffen und entscheiden, welche Einsatzkräfte ausrücken sollen. Seit Dezember hilft den ILS-Mitarbeitern die Funktion „Live-Video“. Dabei können die Disponenten dem Anrufer per Push-Nachricht dazu auffordern, seine Kamera zu teilen.