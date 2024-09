Innolab-Leiter von Hansgrohe veröffentlicht Buch: Der Planet als Mittelpunkt für Innovationen

Steffen Erath, Leiter des Innolab der Hansgrohe Group, hat ein Sachbuch veröffentlicht, in dem er das Thema Innovation vom Kopf auf die Füße stellt: Innovationen müssen in erster Linie vom Planeten Erde her gedacht werden, erst in zweiter Linie mit Blick auf die Nutzer und die Ertragsziele der Unternehmen.