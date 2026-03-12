75 Jahre BKA sind nach Worten des Kanzlers eine Erfolgsgeschichte. Die Bundesbehörde sei ein tragender Pfeiler der Sicherheit der Bundesrepublik, sagte er vor den Teilnehmern der Festveranstaltung. Deutschlands Polizistinnen und Polizisten stünden für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger auch mit ihrem Leben ein. Merz bekräftigte, wie wichtig für die Ermittler KI-gestützte Datenanalysen und der Abgleich biometrischer Daten - etwa Fotos - mit öffentlich zugänglichen Daten aus dem Internet seien. Zu den zusätzlichen Ermittlungsbefugnissen für die Polizei im digitalen Raum liegen bereits insgesamt drei Entwürfe des Bundesinnenministeriums und des Justizressorts vor.