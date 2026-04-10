Innere Sicherheit: Digitales EU-Grenzsystem startet überall – Passstempel passé

Mehr Daten, weniger Stempel: Das digitale Verfahren für Nicht-EU-Bürger soll nun an allen Grenzübergängen des Schengen-Raums funktionieren. Zu Deutschland hat die EU-Kommission bereits ein Urteil.
Brüssel - Das digitale Ein- und Ausreisesystem für Menschen ohne EU-Pass soll ab heute an allen Grenzübergängen des europäischen Schengen-Raums funktionieren. Laut EU-Kommission erfasst das Verfahren mehr Daten als bisher und bekämpft dadurch Kriminalität sowie Terrorismus. Mehrere deutsche Flughäfen haben das System schon vor einigen Monaten eingeführt.