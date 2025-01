Innenverteidiger vom FC Chelsea: Der VfB zeigt starkes Interesse an Renato Veiga

1 Linksfuß Renato Veiga erhält beim FC Chelsea nicht ausreichend Spielzeit – beim VfB könnte sich dies ändern. Foto: IMAGO/Pro Sports Images/Paul Phelan

Der VfB kann sich offenbar gut vorstellen, den portugiesischen Nationalspieler Renato Veiga vom FC Chelsea auszuleihen. Der Linksfuß Veiga kann als Innenverteidiger und linker Verteidiger spielen.









Link kopiert



An diesem Sonntag (14 Uhr) bestreitet der VfB sein Testspiel gegen Ajax Amsterdam. Zuvor könnte aber Bewegung in den Transfermarkt kommen. Denn der Vizemeister bastelt offenbar eifrig mit dem FC Chelsea an einem Leihgeschäft. Inhalt des Deals ist der portugiesische A-Nationalspieler Renato Veiga, 21, der bei den Londonern aktuell nicht zur Startelf gehört – und daher in Stuttgart mehr Spielpraxis erhalten könnte.