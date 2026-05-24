Mit drei Bundesligaspielen in dieser Saison ist der Franzose verletzungsbedingt bisher nicht in Tritt gekommen. Nun wird die Zukunft des Verteidigers in Stuttgart zeitnah entschieden.

Seine Mannschaft hatte verloren und er selbst durfte im Pokalfinale gegen die Bayern keine Minute spielen – natürlich war Dan-Axel Zagadou in den Katakomben des Berliner Olympiastadions nicht in allerbester Partylaune. Doch er hatte es immerhin in den Spieltagskader geschafft – anders als etwa der Winter-Neuzugang Jeremy Arevalo. Schon allein das zeigt die Wertschätzung, die der Franzose noch immer genießt. Gerade bei Cheftrainer Sebastian Hoeneß.

Ehe er sich mit den Mitspielern in den Teambus setzte, der die Mannschaft zur Saison-Abschlussparty ins „Bricks“ an den Gendarmenmarkt brachte, sendete der Innenverteidiger aber noch eine klare Botschaft: „Ich will beim VfB bleiben“, sagte „Daxo“ Zagadou, der weiß, was er an den Stuttgartern hat. Schließlich hat man im Seuchenjahr 2024 zu ihm gehalten, als sich der nun 26-Jährige zwei schwere Knieverletzungen zuzog. Und das ist bis zum heutigen Tag so geblieben.

Wie bereits vor einiger Zeit zu hören war, hat der VfB für seinen Innenverteidiger, dessen Vertrag ausläuft, ein neues Angebot parat. „Ich habe die Offerte noch nicht gesehen – aber das soll sich in der nächsten Woche ändern“, sagte Zagadou. Klar ist, dass der 1,96-Meter-Hüne starke finanzielle Einbußen in Kauf nehmen wird. Aktuell zählt der Verteidiger mit Champions-League-Erfahrung aus seinen Zeiten bei Borussia Dortmund zu den Topverdienern. Diesmal wird es für Zagadou ein stark leistungsbezogener Kontrakt. Zu wackelig ist die Gesundheit.

Schließlich liegen gerade mal drei Bundesligaspiele in der abgelaufenen Saison hinter ihm. Auf die 90 Minuten gegen den FC Augsburg im November des Vorjahres folgte eine längere Pause, weil der Köprer wieder reagierte. Ende April stand Zagadou gegen Werder Bremen in der Startelf, musste aber zur Halbzeit wieder raus, weil ihm die magelende Spielpraxis dann doch anzumerken war. „Meine Formkurve zeigt wieder nach oben. Und der Körper macht auch mit“, sagte Zagadou nun in Berlin – und strahlte in den Katakomben des Olympiastadions mit Blick in seine Zukunft viel Zuversicht aus.