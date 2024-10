Innenverdichtung in Haslach: Das plant die Stadt als weiteren Schritt

Innenverdichtung in Haslach

1 Die Reihenhäuser im rot umrandeten Bereich könnten durch die Bebauungsplanänderung aufgestockt werden, sofern die Besitzer das wollen. Foto: /Heck

Der Haslacher Gemeinderat hat eine Bebauungsplanänderung auf den Weg gebracht. Sie betrifft die Reihenhäuser zwischen Lindenstraße und Holderweg. Bei viel Lob seitens der Stadträte gab es zu dem Vorhaben aber auch kritische Stimmen.









Link kopiert



Die Stadt Haslach macht ernst in Sachen Innenverdichtung: Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montagabend im Sitzungssaal des Rathauses eine Änderung des Bebauungsplans Lautenbachergasse-Sandhaasenhalde auf den Weg gebracht. Damit soll den Besitzern der Reihenhäusern zwischen Lindenstraße und Holderweg ermöglicht werden, ihre Häuser aufzustocken und damit neuen Wohnraum zu schaffen.