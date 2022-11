2 Aktuell darf etwa vor der Apotheke rechts im Bild zwei Stunden geparkt werden. Künftig könnte diese Zeit auf eine halbe Stunde oder eine Stunde reduziert werden. Zudem könnten einige Parkplätze wegfallen. Foto: Reimer

Tempo 20 am Marktplatz, parken in der "Burg"-Kurve – Skizzen davon, wie die Sulzer Innenstadt nach einer Umgestaltung aussehen könnte, wurden im Gemeinderat diskutiert. Bauchschmerzen bereitet dabei das Thema innenstadtnahe Parkplätze.















Sulz - "Wir ziehen den Leuten den Stecker", meinte Eberhard Stiehle (FWV). Ihn beunruhige die Situation am Marktplatz. Früher sei die Südseite recht leer gewesen. Inzwischen hätten sich dort einige Geschäfte angesiedelt.

Wenn man dort aber künftig nur noch fünf bis sieben Parkplätze biete, wirke sich das negativ auf das Kundenaufkommen aus, so seine Befürchtung. "Die Geschäfte sind abhängig von Kunden, die da schnell und nah halten können." Als Beispiel nannte er die Apotheke mit Kunden, bei denen viele schon älter und manche nicht gut zu Fuß seien.

Alternativen nötig

"Es ist schön, viel freien Platz zu haben, aber so, wie es jetzt eingezeichnet ist, habe ich Bauchweh", so Stiehle. Die anderen Ansätze seien vielversprechend, wobei sich noch zeigen werde, ob ein Parken in der Kurve beim Restaurant Burg realisierbar ist. "Das ist sicher eine Kostenfrage", meinte er.

Bürgermeister Gerd Hieber wies darauf hin, dass der Marktplatz nicht autofrei skizziert sei. Die Geschäfte sollen künftig trotzdem angefahren werden können, aber man wolle den Parksuchverkehr reduzieren.

Heidi Kuhring (GAL) teilte Stiehles Bedenken. Ehe man den Marktplatz freiräume, müsse man alternative Parkmöglichkeiten schaffen.

Noch nicht final

"Was Sie hier in der Skizze sehen, ist die minimal denkbare Parkplatzzahl, die maximale sehen sie im Ist-Zustand. Vielleicht liegt irgendwo dazwischen die Wahrheit", meinte Planer Claus Kiener von "Modus Consult Ulm". Durch eine Reduzierung der Parkzeit auf eine Stunde oder eine halbe Stunde könne man vor den Geschäften den vierfachen Umschlag ermöglichen, zeigte der Planer auf. Er wies aber auch darauf hin, dass es lediglich eine Skizze mit Ideen sei, die noch überprüft und diskutiert werden müssten.

In der Gemeinderatssitzung am Montag ging es im ersten Schritt darum, ein starkes Signal zu senden, dass die Umgestaltung der Innenstadt gewünscht ist, wie Bürgermeister Gerd Hieber erklärte. Denn die Sulzer Hauptstraße ist eine Landesstraße, weswegen das Einvernehmen mit dem Land nötig ist. Details der Planung würden erst später abgesprochen, so Hieber.

Parken vor der Haustür nicht mehr möglich

Heinrich von Stromberg (CDU) fragte, ob man an die Parkplätze für Anwohner gedacht habe. Ein wesentlicher Punkt der Planung sei, wohnortnah Parkflächen für Langzeitparker neu auszuweisen, erklärte Stadtbaumeister Reiner Wössner. Von dem Gedanken, als Anwohner direkt vor der Haustür parken zu können, müsse man sich aber verabschieden. Kiener wies auf die geplanten Kombiparkplätze (Bewohnerparken und Parken mit Parkscheibe), beispielsweise in der Bergstraße oder Torstraße hin.

Hans Gühring (GAL) fragte, ob man die Hauptstraße nicht einfach umwidmen beziehungsweise herabstufen könne, um mehr Planungsfreiheit zu erlangen. Es sei unrealistisch, dass das Land so etwas auch nur in annähernd absehbarer Zeit finanziell abwickeln könnte, sagte Hieber und meinte damit, dass das Land die Straße vor der Umwidmung erst in Neubauzustand versetzen – ein enormer Aufwand – oder eine entsprechende Ablösesumme bieten müsste. Da das Land an einer Verkehrsberuhigung der Innenstädte interessiert sei, könne man sich das aber zu Nutzen machen.

Geschwindigkeit schnell reduzieren

Stiehle wollte in diesem Zusammenhang wissen, ob es möglich sei, die Geschwindigkeit in der Innenstadt zeitnah zu reduzieren oder ob man auf die Umsetzung aller Umbau-Pläne warten müsse. "Wir hatten dieses Jahr zwei schwere Unfälle in der Hauptstraße. Ich will nicht, dass es noch Jahre dauert, bis die Geschwindigkeit reduziert werden kann", so Stiehle.

Das Vorgehen sei so, erläuterte Kiene, dass man nun das Einvernehmen vom Land einhole, ein detailliertes Konzept ausarbeite und erst dann Anträge auf Förderung aus verkehrlichen und städtebaulichen Förderprogrammen stellen könne. Was man dann nach der Bewilligung zuerst umsetze, könne die Stadt entscheiden.

Vorfahrtssituation ändern?

Thomas Mutschler (FWV) sprach die Verkehrssituation an der L 409/Balinger Straße zur Weilerstraße an. Dort würde man laut Skizze für einen "Paradigmenwechsel" sorgen, indem künftig wegen der Vorfahrt der Weilerstraße beziehungsweise der Hauptstraße von oben kommend auch gehalten werden müsse, wenn man rechts abbiegen wolle. Besonders im Winter stelle er sich das kritisch vor. "Bremsen muss man da ohnehin. Schneller als mit 20 oder 30 Stundenkilometern kommen Sie da nicht um die Kurve", erwiderte der Planer.

Bürgermeister Hieber hob den Punkt als einen der pfiffigsten im ganzen Plan hervor, wenn es darum gehe, den Durchfahrtsverkehr durch die Innenstadt zu verlangsamen. Seit man die Lastwagen, die den Verkehr verlangsamt hatten, umgeleitet habe, werde in der Innenstadt noch schneller gefahren, so Hieber. Dem Wunsch nach einem klaren Signal zur Umgestaltung der Innenstadt kam der Sulzer Gemeinderat nach diesen geklärten Punkten nach. Alle stimmten zu, mit den Skizzen nun auf das Land als Straßenbaulastträger zuzugehen, um das weitere Vorgehen abzustimmen.

Ideen zur Umgestaltung im Überblick:

Bereich "Burg"-Kurve: Weilerstraße und Obere Hauptstraße vorfahrtsberechtigt, Möglichkeit auf Parkdeck in der Kurve beim Restaurant Burg prüfen, Möglichkeit auf Parken zwischen Oberer Hauptstraße und Paul-Schmid-Weg im Bereich der Kurve prüfen

Hauptstraße: Tempo 30 in der Oberen Hauptstraße, Paul-Schmid-Weg als Fußwegachse zur Vernetzung der Innenstadt mit dem westlichen Kernstadtgebiet, Abstimmung Abgrenzung verkehrsberuhigter Geschäftsbereich mit Tempo 20, Barrierefreiheit und eingeschränktem Halteverbot, parken auf ausgewiesenen Flächen, Vorfahrtsregelung festlegen, alternierendes Parken Untere Hauptstraße

Marktplatz: Wegfall von 23 Parkplätzen im Bereich Marktplatz und Hauptstraße, Neuordnung und Bewirtschaftung von Parkraum, Verlagerung Langzeitparker auf Sammelparkplätze, beispielsweise am Backsteinbau, Fahrradparken mit Servicestation, Entfall von rund fünf Parkplätzen durch Farbahnhaltestellen für ÖPNV

Kombiparken (Bewohnerparken und Parken mit Parkscheibe) in Bergstraße, Dekanatstraße, Hirschstraße, Am Mühlkanal, Torstraße und Vöhringer Steige (Parkdauer noch festzulegen), Parkscheibenregelung in Hauptstraße, Brucktorstraße und Sonnenstraße, Potential zum Parken in Holzhauser Straße, an Uferstraße und an Freudenstädter Straße prüfen

Kreisverkehr Kreuzung L424/L409 Kreisverkehr Bahnhofstraße/Salinenstraße, Kanalstraße: Varianten Kanalstraße im Zweirichtungsverkehr oder Kanalstraße als Einbahnstraße Richtung Osten