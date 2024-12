Innenstadtentwicklung in Schwenningen Im nächsten Jahr könnte es nicht nur ums ’s Rössle ernst werden

Kein Forum VS, sondern ein Kulturforum VS: Die Pläne ums ehemalige ’s Rössle in Schwenningen haben sich im vergangenen Jahr um 180 Grad gedreht. Wie ist mittlerweile der Stand? Und warum gibt es immer noch eine Verbindung zum ebenso neu geplanten Museumsquartier?