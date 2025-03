In VS dürfen wieder neue Läden aufpoppen

1 Das Pop Up Logo macht auf die Stores aufmerksam“. Foto: Hannelore Seibel

Die Pop Up Stores in Villingen-Schwenningen starten in die dritte Runde.









Nach zwei in den Augen der Verantwortlichen erfolgreichen Jahren geht das Projekt ’Pop Up Stores’ im Frühling in die nächste Runde. Ab sofort können sich interessierte Unternehmer beim Citymanagement VS um eine Pop Up-Fläche in der Innenstadt bewerben.