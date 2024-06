1 Das Bibliotheksgebäude auf dem Schwenninger Muslenplatz wird von außen in mehreren Abschnitten aufgehübscht. Bald ist die Boutique „Milan Mode“ an der Reihe. Foto: Mareike Kratt

Seit fast 20 Jahren schon gibt es die Boutique „Milan Mode“ am Muslenplatz, die jetzt vor einem Umbau steht. Gelegenheit für Inhaberin Gordana Mihajlovic, die Entwicklung der Schwenninger Innenstadt unter die Lupe zu nehmen – und in die Zukunft zu blicken.









Link kopiert



„Räumungsverkauf“ steht in großen Lettern auf dem Schild am Schaufenster der Boutique „Milan Mode“, die an der Eckfläche im großen Bibliotheksgebäude beheimatet ist und jetzt mit reduzierter Ware anlockt.