1 Mit Hilfe von kleinen Baggern wird der Stadtstrand auf dem Muslenplatz entfernt. Foto: Cornelia Hellweg

Der Stadtstrand ist abgebaut. Der Wochenmarkt ist ab 25. September wieder auf dem Muslenplatz.









Der Sommer geht in den Endspurt. Sichtbare Zeichen in Schwenningen in diesem Jahr wie der Stadtstrand auf dem Muslen- und das Grüne Zimmer auf dem Markplatz sind inzwischen abgebaut.