Anzeige Weidengeflecht-Charme für den Außenbereich von der Flechtmanufaktur Katz

Flechten ist ein altes Handwerk, das unfassbar viel kann: Möbel, Körbe, Windlichter, Lampenschirme, Dekorationen, Sichtschutzzäune - von Hand Geflochtenes aus Naturmaterial wie zum Beispiel Weiden verleiht Innenräumen ebenso einen natürlichen Charme wie Außenbereichen. Bei der Flechtmanufaktur Katz auf dem Nagolder Wolfsberg wird dieses Handwerk noch mit Leidenschaft und aus Überzeugung gepflegt; in all seiner Vielseitigkeit. Zu den neuesten Projekten gehört ein Sichtschutzzaun aus Weiden für das Wunnebad Winnenden, welcher den Außenbereich stillvoll und naturnah abrundet. Ein solches Stück Gemütlichkeit kann sich jeder nach Hause holen - sei es als eben so ein Sichtschutzzaun, als Möbelstück oder als Dekorationselement.