1 Die angekündigte Schließung des Modehauses Finkenbeiner sorgt für Unruhe in der Stadt. Foto: Kunert

Kleinere 1-A-Lagen stehen in Nagold bereits leer. Und nun kündigt mit dem Modehaus Finkenbeiner auch noch ein echtes Flaggschiff seinen Rückzug an. Sind das nur Umstrukturierungen? Oder eben doch Vorboten einer Innenstadt-Krise?









Wer aktuell ein wenig staunend, ein wenig besorgt etwa vor der – jetzt ehemaligen – Metzgerei Dietenmeier in der Nagolder Marktstraße stehen bleibt, um das Schild zur Schließung durchzulesen, ist da nur kurz allein. Sofort bleiben weitere Passanten stehen, man kommt direkt ins Gespräch: „Ist das nicht besorgniserregend!? Jetzt auch hier in Nagold? So viele Leerstände!“