2 Schon 2019 wurden die Kunden in den Geschäften ganz in Weiß begrüßt. Foto: Archiv/Fritsch

Der mittlerweile zur Tradition gewordene Nagolder Mittsommer kann in diesem Jahr wieder stattfinden und auch der Mittsommerlauf des VfL Nagold geht nach zwei Jahren Pause in die nächste Runde.















Link kopiert

Nagold - Der "schwäbische Mittsommer" lädt am 24. Juni alle Besucher ein, bis in die späten Abendstunden die Sommeratmosphäre in der Nagolder Innenstadt zu genießen und bei einem Getränk, verschiedenen Leckereien und Snacks zu bummeln, einzukaufen und zu verweilen.

Das Konzept der vergangenen Jahre wird auch beim 5. Nagolder Mittsommer fortgesetzt. Die lange Einkaufsnacht steht wieder unter dem Motto "Weiße Nächte". Dies soll sich in der Dekoration und der Stimmung widerspiegeln. So werden die Besucher in den Werbering-Geschäften von weiß gekleideten und mit Blumenkränzen geschmückten Mitarbeitern begrüßt, weiße Wimpelketten dekorieren die Straßen und auch die Besucher sind eingeladen, selbst Teil des Ganzen zu werden. "Wir würden uns freuen, wenn wieder viele Menschen an diesem Abend in einem weißen Outfit in der Stadt unterwegs sind", sagt Saskia Fortenbacher, Geschäftsführerin des Nagolder City-Vereins.

"Die fitteste Schulklasse des Kreises Calw"

Auch wenn die Geschäfte am Freitag durchgehend geöffnet haben, startet der Nagolder Mittsommer offiziell um 18 Uhr. Neben speziellen Angeboten und Überraschungen vor und in den Fachgeschäften hat der City-Verein Nagold wieder ein Rahmenprogramm mit Tanz, Musik und kulinarischen Leckereien vorbereitet.

Der Startschuss auf dem Longwy-Platz fällt um 18.30 Uhr. Hier wird im ersten Staffelwettbewerb "Die fitteste Schulklasse des Kreises Calw" in den Klassenstufen 5 bis 8 ermittelt. Der Nagolder Mittsommerlauf startet dann um 21 Uhr durch den Startschuss von Oberbürgermeister Jürgen Großmann. "Es freut uns sehr, dass in diesem Jahr, in dem die Leichtathletik-Abteilung des VfL Nagold ihr 100. Jubiläum feiert, wieder gelaufen werden darf", freut sich Hans Barucha, Leiter der Leichtathletik-Abteilung und ergänzt: "Der Mittsommerlauf ist neben der Bahneröffnung unsere größte Veranstaltung. Bei dem Staffel-Team-Event soll der Spaß am Laufen im Vordergrund stehen." Und so ist der Mittsommerlauf nicht nur für Profi-Läufer gedacht, auch Hobby- und Kollegenteams sind eingeladen sich anzumelden und mitzumachen. Dabei ist wichtig, dass ein Team aus mindestens vier und maximal sechs Personen ab 14 Jahren besteht. Für beide Läufe kann sich noch bis zum 20.Juni unter www.vfl-nagold.com/mittsommerlauf-2022 angemeldet werden.

OHG kümmert sich auch um Verköstigung der Läufer

Beim Nagolder Mittsommerlauf sind wieder viele helfende Hände am Start, ohne die diese Veranstaltung nicht umgesetzt werden könnte: die Streckenposten und alle weiteren Helfer, wie dem Catering-Stand des OHG, der sich um die Verköstigung der Läufer und Zuschauer auf dem Longwy-Platz kümmert. Zur Unterhaltung auf dem Longwy-Platz tragen die VfL Linedancer mit einer kleinen Showeinlage kurz vor Start sowie ein DJ bei.

Die Siegerehrung des Mittsommerlaufs findet ab 23 Uhr, als gemeinsamer Abschluss beider Veranstaltungen, auf dem roten Teppich am Vorstadtplatz statt. Jeder Läufer, der bei der Anmeldung seine Rückennummer in den Lostopf geworfen hat, hat bei der Verlosung vor der Siegerehrung noch die Chance Einkaufsgutscheine der Werberinggeschäfte zu gewinnen.

Alle 45 Minuten ist Programm geboten

Der rote Teppich ist auch im Rahmenprogramm des Nagolder Mittsommers immer wieder einen Besuch wert. Alle 45 Minuten ist dort Programm geboten. Um 18 Uhr macht die albanische Tanzgruppe Rinia den Anfang, danach folgen die Tanzgruppen der Firehearts vom Oberen Steinberg, die Quiet Storm

Street Dance Unity und die Tanzgruppen der Sportfreunde Emmingen. Um 21 Uhr geht es weiter mit den Mädels von Jumping Fitness Nagold, Levy’s popping & African dance showcase und der Musik vom Duo FallerBrecht. Dem Duo, die mit Gitarre und gepflegter Popmusik begeistern, kann zuvor den ganzen Abend über an verschiedenen Standorten in der Innenstadt gelauscht werden. Am Unteren Markt kommen Besucher ab 19 Uhr in den Genuss eines weiteren musikalischen Duos. Crimson Two sorgen dort mit Eigenkompositionen und Popsongs für gute Stimmung.

19 Caterer verteilen sich in der Innenstadt

Damit niemand hungrig in den "Shoppingmarathon" starten muss, verteilen sich 19 Caterer mit einer vielfältigen Auswahl an sommerlichen Speisen und Getränken in der ganzen Innenstadt, und auch viele Nagolder Gastronomen bieten an diesem Abend Mittsommer-Specials an und laden zum Verweilen ein.

Für alle, die eine Erinnerung an diesen Sommerabend mit nach Hause nehmen wollen, steht am Alten Turm wieder die beliebte Fotobox bereit. Vor der Mittsommer-Wiese in Position gebracht können dort allein, zu zweit oder mit Freunden und Familie per Selbstauslöser schöne und lustige Bilder entstehen, die direkt vor Ort ausgedruckt und mitgenommen werden können.

Der City-Verein Nagold, der VfL Nagold sowie die Stadt Nagold geben noch zu bedenken, dass es an diesem Abend mit dem Parken etwas enger werden könnte. Besuchern, die mit dem Auto anreisen, stehen zusätzlich zu den gängigen Parkhäusern weitere Parkflächen zur Verfügung. Diese befinden sich in Richtung Freudenstadt am Teufel-Areal, am Berufsschulzentrum und auf dem Häfele-Gelände (Zufahrt über die Spitalstraße). Zum Erreichen der Parkplätze kann einfach dem Parkleitsystem mit dem blauen "P" gefolgt werden.

0