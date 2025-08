Innenstadt Nagold: Der Weg für Winterzelte ist jetzt frei

In Nagold schaut man schon lange darauf, wie die Innenstadt für einheimische und auswärtige Besucher so daherkommt. Da wird besonders auf ein einheitliches Erscheinungsbild geachtet – etwa in Sachen Schirme, Pavillons oder Außenmobiliar. Angefangen hat man damit im Jahr 2005. Damals wurde der erste Gestaltungsleitfaden verabschiedet. Über die Jahre wurde er immer wieder angepasst. Nun hat der Gemeinderat die neueste Fassung verabschiedet.

Der Leitfaden beschäftigt sich unter anderem mit den Schirmen im Außenbereich der Geschäfte und legt ganz genau fest, welche Form und Farbe sie haben dürfen. Die Form der Schirme soll klassisch und abgeflacht sein. Ampelschirme und Regenrinnen sind nicht erlaubt. Das Material muss witterungsbeständig, lichtecht und lichtdurchlässig sein. Als Farbe sind weiß, elfenbein, sandfarben oder lichtes Grau erlaubt. Werbeaufdrucke sowie auffällige oder dunkle Farben sind nicht gestattet. Die erlaubte Größe hängt vom Standort ab.

Sogar die Behandlung der Schirme ist genau geregelt. So muss spätestens jedes dritte Jahr die Bespannung der Schirme gründlich gereinigt werden. Werbeaufdrucke sind auch an den Schirmen nicht erlaubt. Beschädigte Schirme müssen umgehend ausgetauscht werden. All das wird auch vor Erteilung der jährlichen Erlaubnis vom Ordnungsamt geprüft.

Genaue Vorschriften selbst für Markisen

Selbst für Markisen gibt es genaue Vorschriften. Die vorgeschriebenen Farben sind die gleichen wie die bei den Schirmen. Auch Werbeaufdrucke sind untersagt. Die Breite von 2,5 Meter soll nicht überschritten werden. An historischen Gebäuden ist auf die Befestigung der Markisen zu achten. Zelt- oder dachähnliche Konstruktionen sind nicht erwünscht.

Viele Regelungen gibt es bei den Möbeln im Außenbereich: Vollkunststoffstühle und -tische sind ebenso verboten wie Möbel mit Werbeaufdrucken, Strandmöbel und Biergarnituren. Auch das Aufstellen von Heizgeräten ist nicht gestattet.

Auf wenig Gegenliebe stoßen auch improvisierte Möbel etwa aus Europaletten. Loungemöbel sind nur in Ausnahmefällen gestattet.

Bei Stehtischen sind die Regelungen weniger rigide – besonders bei temporären Veranstaltungen. Zugelassen sind sie, wenn sie nahe an Fassaden aufgestellt werden. Hussen sind dagegen ausgeschlossen. Die Satzung schreibt für Stehtische generell eine vorherige Abstimmung mit dem Stadtplanungsamt vor.

Schon lange ein Thema sind die so genannten „Kundenstopper“, auf der Straße, dem Weg aufstellbare Schilder. Bei diesen gibt es einen ganzen Strauß an Vorschriften – von der Stückzahl pro Laden über den Ort des Aufstellens, die Größe und sogar die Form. Es gibt sogar eine Vorschrift zu deren Beleuchtung.

Doch es gibt noch viel mehr Dinge, die von diesem Leitfaden geregelt werden. Mechanisierte Spielgeräte mit Geldeinwurf sind verboten, das Aufstellen privater Fahrradständer und mobiler Werbeobjekte ebenfalls. Nicht gestattet ist das offene Lagern von Außenmobiliar und anderen Gegenständen.

Lockerungen hinsichtlich Pavillons

In der jüngsten Fassung wurden bestimmte Vorschriften gelockert. Und das betrifft die Nutzung von Pavillons. Für dauerhafte Nutzung sind zeltartige Pavillons für Bewirtung und Verkauf nicht gestattet, das gilt allerdings nicht für temporäre Veranstaltungen wie „Nagolder Frühling“ oder Urschelherbst. Dazu zählen auch Pavillons für das „Public Viewing bei sportlichen Großveranstaltungen.

Was sich nun geändert hat, ist die Nutzung von Pavillons in der Wintersaison. Gastronomen wird in der neuen Fassung der Richtlinie erlaubt, einheitlich gestaltete Rundpavillons – an Iglus erinnernd – aufzustellen. Allerdings nicht mehr als drei für eine Location.

Doch eines ist klar geregelt: „Eine genaue Abstimmung mit dem Stadtplanungsamt ist zwingend erforderlich“, heißt es in der Vorlage für den Gemeinderat.

Der Gemeinderat hat nun grünes Licht für die neue Fassung der Gestaltungsrichtlinie gegeben.