Innenstadt in Hechingen: Neueröffnungen am Marktplatz – das erwartet Kunden

Mit mehreren Premieren wartete der Hechinger Lichterglanz am Samstagabend in der Innenstadt auf – und versprach damit frischen Wind für den Hechinger Marktplatz. Zum einen wurde die generalsanierte Alte Hofapotheke, in der unter anderem das Bürgerbüro untergebracht ist, feierlich eingeweiht. Die Stadtverwaltung setzt darauf, dass der Umzug dieses zentralen Bürgerdienstes mehr Publikumsfrequenz für den Marktplatz bringt.

Zum anderen gab Bürgermeister Philipp Hahn in seiner Eröffnungsrede bekannt, dass zusätzlich zwei Neueröffnungen am Marktplatz anstehen. Eine davon – im Gebäude am Marktplatz 11 – wurde bereits am Samstagabend gefeiert. Gegenüber der Alten Hofapotheke eingezogen ist der Herrenausstatter „Boraca“. Die Hechinger Brüder Baver und Osman Acar bieten dort unter anderem Anzüge, Smokings und Zubehör wie beispielsweise Gürtel an. Angehängt an das Ladengeschäft ist ein Schneiderkonzept.

Anzüge, Smokings und ein Schneiderkonzept

Mit ihrer Neueröffnung wollen die Brüder eine Marktlücke in Hechingen schließen, auf die sie selbst durch die jüngste Hochzeit von Osman Acar aufmerksam geworden sind. „Um einen Anzug zu kaufen, mussten wir weit fahren. So ein Angebot fehlt in Hechingen“, erläutert Baver Acar den Impuls für die Neueröffnung. Vor rund einem halben Jahr sei daher der Plan, „Boraca“ am Hechinger Marktplatz zu eröffnen, gereift. „Direkt am Marktplatz hat es nicht mehr so viele Geschäfte, wir haben diesen Schritt aber bewusst gewagt.“ Die Ladenfläche habe einfach gepasst.

Und bei diesen guten Nachrichten für den Marktplatz sollte es am Samstagabend nicht bleiben. In der ehemaligen Strumpfboutique, die seit diesem Frühjahr leer steht, wird ab Anfang Dezember ein Pop-up-Store der zollernalb-data einziehen. Dort sollen sich Interessierte unter anderem über schnelles Internet für ihr Zuhause informieren können. Die Schaufenster kündigen den bevorstehenden Einzug bereits an.

Hoffnung auf weitere Investitionen in Innenstadt

Bürgermeister Hahn ist sich sicher: Mit der Alten Hofapotheke, dem benachbarten Neubau der Lebenshilfe sowie den bereits getätigten Investitionen Am Rain bahnt sich „ein frisches Band“ durch die Hechinger Innenstadt an, das deren Attraktivität erhöhe und für weitere Investitionen interessant mache.