Innenstadt in Hechingen: Neueröffnungen am Marktplatz – das erwartet Kunden

Der Herrenausstatter „Boraca“ hat seine Neueröffnung im Rahmen des Hechinger Lichterglanzes gefeiert. Anfang Dezember kommt ein Pop-up-Store der zollernalb-data dazu.
Mit mehreren Premieren wartete der Hechinger Lichterglanz am Samstagabend in der Innenstadt auf – und versprach damit frischen Wind für den Hechinger Marktplatz. Zum einen wurde die generalsanierte Alte Hofapotheke, in der unter anderem das Bürgerbüro untergebracht ist, feierlich eingeweiht. Die Stadtverwaltung setzt darauf, dass der Umzug dieses zentralen Bürgerdienstes mehr Publikumsfrequenz für den Marktplatz bringt.