Innenstadt in Hechingen: Ehemaliges Schulgebäude steht vor Abriss

1 Von außen sind am ehemaligen Schulgebäude in der Schulstraße 6 (gelbes Gebäude links der Zoller-Stuben) sichtbare Putzstauchungen zwischen den Fenstern zu sehen. Das Gebäude ist nicht mehr standsicher und soll abgerissen werden. Foto: Vincent Kapitel-Stietzel

Die Hechinger Innenstadt entwickelt sich weiter: Nun soll schnellstmöglich das städtische Gebäude in der Schulstraße 6 abgerissen werden, dessen Standsicherheit gefährdet ist. Vorübergehend sollen dort Parkplätze entstehen – eine Neubebauung ist geplant.









In der Hechinger Innenstadt – konkret in der Schulstraße 6 – könnte zeitnah eine Baulücke entstehen. Das dortige ehemalige Schulgebäude soll „schnellstmöglich abgerissen“ werden, wie es in der Vorlage für die Sitzung des Verwaltungsausschuss des Gemeinderats am kommenden Dienstag, 24. September, heißt.