Patienten werden mitgenommen Fadi Aldarwich übernimmt Ebinger Augenarztpraxis

Noch in diesem Jahr geht die Ebinger Augenärztin Theresia Wagner in den Ruhestand. Mit Facharzt Fadi Aldarwich hat sie einen Nachfolger gefunden, der dieselben Leistungen anbieten will wie seine Vorgängerin.