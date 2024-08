Musik und Spaß bis tief in die Nacht

Innenstadt-Hockete in Bad Dürrheim

1 Mit über 100 Biertischgarnituren offenbarte sich die Bad Dürrheimer Einkaufsmeile für die sehr zahlreich gekommenen Besucher der Sommerhockete in einem starken Modus der Gemütlichkeit. Foto: Martin Gruhler

Die Innenstadt-Hockete zog am Wochenende zahlreiche Besucher in die Fußgängerzone von Bad Dürrheim. Bei bestem Wetter war für die Gäste ein abwechslungsreiches Programm geboten. Citymanager Daniel Limberger legte dabei selbst Hand an. Star des Abends war der Pianist Sebastian Schnitzer.









„Bad Dürrheim als Bühne“ so lautet der Slogan bei verschiedenen Open-Air-Veranstaltungen in diesem Sommer. Am Wochenende ging es jetzt bei der „Innenstadt-Hockete“ zünftig und gemütlich zu.