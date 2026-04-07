Innenstadt Hechingen: Autos bleiben jetzt fast ganz draußen

Die sogenannte Aufwertung des Hechinger Marktplatzes, die konkret ein Fußgängerzonen-Versuch ist, hat begonnen.
Aufgepasst, wer schnell in die Hechinger Altstadt will, um Besorgungen zu machen, Einkäufe zu tätigen oder im Bürgerbüro oder im Rathaus etwas zu erledigen: Es ist kein direktes Durchkommen mit dem Auto! Der Marktplatz ist komplett gesperrt (bis auf die neue Zufahrt von der Synagogenstraße her), und am Kirchplatz ist nur ein schmales Durchkommen in die Goldschmiedstraße. Aufs Parkdeck und zum Schloßplatz kommt man also ausschließlich über den Bierweg.