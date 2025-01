Ein absolut positives Fazit lässt sich nach zwei Jahren Pop-up-Store in Furtwangen ziehen. Das schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Bereits im Jahr 2023 waren die Räumlichkeiten in der Friedrichstraße sehr stark gefragt. Nachdem die temporären Zeitfenster nahezu das ganze Jahr über ausgebucht waren, entschloss sich die Stadtverwaltung dazu, sich um eine Verlängerung des geförderten Projekts beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg zu bewerben. Nach dem positiven Bescheid konnte auch 2024 durchgestartet werden – mit Erfolg. Denn auch das zweite Jahr war durchweg sehr gut gebucht. Waren es im ersten Jahr noch Angebote wie ein Sportstudio, Kunst, Begegnungsräume, Selbstgenähtes und Gefilztes und sogar Brautmode, lockten im zweiten Jahr Dekoartikel, Nahrungsergänzungsmittel, Arbeitsschutz, Hundezubehör und vieles mehr die Kunden in den Pop-up-Store.

Dauerhafte Belegungen

Die ersten Räumlichkeiten wurden im Laufe des Jahres dauerhaft angemietet, so dass mit dem Pop-up sogar ein Umzug anstand. Durch die leeren Räumlichkeiten der ehemaligen Apotheke am Markt konnte direkt in die Nachbarschaft gezogen werden. Das Fazit der Stadtverwaltung ist durchweg positiv. Sowohl Bürgermeister Josef Herdner als auch Francesca Hermann von der Wirtschaftsförderung zeigten sich überzeugt von dem Konzept. Viele mutige Store-Betreiber konnten ihre Geschäftsideen testen, es war etwas geboten in der Innenstadt und am Ende konnten zwei Räumlichkeiten dauerhaft belegt werden.

„Durch die zentrale Lage in direkter Nähe zum Marktplatz war in beiden Räumlichkeiten stets eine gute Frequenz. Und interessant war im Verlauf der beiden Jahre, wie sich das Gesicht der Ladengeschäfte immer wieder verändert hatte. Jeder Store-Betreiber hat seine eigenen Ideen in den Räumen verwirklicht und kann auf spannende Begegnungen zurück blicken“, fasst Francesca Hermann zusammen.

Stadt strebt Nachfolgeregelung an

Wie es mit den Pop-up-Räumen des Pop-ups nun weitergeht, steht noch nicht fest. Die Stadtverwaltung bemüht sich allerdings um eine Nachfolgeregelung, wie sie mitteilt.

Die Betreiber des Jahres 2024 kamen dieser Tage zu einem Abschluss zusammen und könnten sich nach ihren positiven Erfahrungen ein ähnliches Projekt auch in Zukunft gut für Furtwangen vorstellen.

Informationen zu den Betreibern der Pop-up-Geschäfte unter www.furtwangen.de Wirtschaft & Stadtentwicklung.