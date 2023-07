Neues Leben für die Ebinger Innenstadt : Die Stadt hat einen Verfügungsfonds ausgewiesen und einen Ideenwettbewerb ausgeschrieben: Wer etwas bieten will, das Menschen ins Zentrum lockt, bekommt die Umsetzung seiner Idee zur Hälfte finanziert.

Bei einer Enthaltung hat der Gemeinderat der Förderrichtlinie für den Verfügungsfonds Albstadt zugestimmt. Im Klartext: Bis 2025 stellt die Stadt 140 625 Euro zur Verfügung, mit denen die Umsetzung von Ideen aus dem Wettbewerb der Bürger finanziert wird. Weitere Mittel kommen aus dem Programm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (ZIZ), so dass die öffentliche Förderung sich auf 50 Prozent der Gesamtsumme ergänzt. Die andere Hälfte tragen die Initiatoren selbst. Wobei nicht garantiert ist, dass sie 50 Prozent erhalten – die jeweilige Förderhöhe wird individuell abgewogen.

Welche Ideen gefördert werden, darüber entscheidet eine Jury, in der Vertreter der Stadtverwaltung, der Oberbürgermeister, der Erste Bürgermeister, Vertreter der Hochschule, des Citymanagements, des Seniorenbeirats, je ein Mitglied jeder Gemeinderatsfraktion und vier Albstädter Bürger – mindestens zwei aus Ebingen – sitzen; für diese Aufgabe dürfen sich Einwohner ab sofort bei der Stadt bewerben.

Zahlreiche Richtlinien setzen den Rahmen

Für die zu fördernden Ideen gelten dabei Richtlinien: Sie müssen Image und Profilierung der Innenstadt nutzen, die lokale Ökonomie unterstützen, die Lebensqualität fördern, die Besucherfrequenz steigern, die Kooperation von privaten und öffentlichen Akteuren fördern, der Allgemeinheit zugute kommen, Eigenverantwortung und Selbsthilfe der lokalen Akteure sowie das bürgerschaftliche Engagement steigern.

Anträge stellen dürfen Einzelpersonen, Gruppen, Verbände und Vereine, Organisationen, Unternehmen, Eigentümer und Initiativen. Bis 31. August 2025 müssen die Projekte abgeschlossen sein.

Vor dem Projektantrag müssten die Antragsteller keine Bange haben, versicherte Stefan Leuninger, Chef der CIMA Beratung + Management GmbH, er umfasse nur zwei Seiten. Das war freilich nicht der einzige Grund, aus dem die Fraktionsredner die Förderrichtlinie begrüßten: „Das ist eine tolle Sache, um bürgerschaftliches Engagement zu fördern“, sagte Daniela Steinhart-Schwab (CDU).

„Die Stimme der Vielfalt kommt zu kurz“

Susanne Feil, Fraktionschefin von Bündnis ’90/Die Grünen, mahnte gute Öffentlichkeitsarbeit an, zweifelte angesichts der Größe der Jury an unbürokratischer Umsetzung und befürchtet, dass die Projekte angesichts des hohen Zeitdrucks mit „heißer Nadel“ gestrickt werden. Sie regte an, lieber „zwei oder drei gute Projekte zu fördern als zehn mit wenig oder gar keiner Nachhaltigkeit“.

In der Jury kommen Susanne Feil die „Stimmen der Integration und der Vielfalt deutlich zu kurz“, und zudem müsse das Zentrum klimaresistent gemacht werden: „Beim Ist-Zustand ist es fünf vor Zwölf!“ – „Ich habe kein Interesse an Bürokratie-Monstern“, versicherte ihr Oberbürgermeister Roland Tralmer und sagte zu, das Prozedere engmaschig zu begleiten und zu überprüfen, ob sich Ihre Befürchtungen bewahrheiten.“

Die Strahlkraft ist entscheidend

Lara Herter (SPD) plädierte dafür, die Bewerbung des Gründer-Wettbewerbs zum Vorbild für das Marketing des Ideenwettbewerbs zu machen. Friedrich Pommerenckes (CDU) Kritik, dass – einmal mehr – nur von Ebingen gesprochen werde, konterte Tralmer mit dem Hinweis. wie viel in der vergangenen Jahren in Tailfingen verbessert worden sei. Ebingen als mit Abstand größter Stadtteil strahle als Zentrum Albstadts auf die Gesamtstadt aus – und in der Innenstadt bestehe einfach Handlungsbedarf. Aber natürlich dürften Albstädter aus allen Stadtteilen Ideen liefern: „Da sind wir sofort dabei.“