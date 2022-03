1 Zum Lichterfest 2019 waren Friedrich- und Luisenstraße komplett für den Autoverkehr gesperrt. Foto: Strohmeier

Die Diskussion um eine Fußgängerzone in der Friedrichstraße und eventuell auch in der Luisenstraße bis zum Rathaus dauert schon Jahrzehnte, ohne ein endgültiges Ergebnis gefunden zu haben. Jetzt nimmt sie wieder Fahrt auf, und vielleicht gibt es ja dieses Mal eine Entscheidung, welche das Thema – vorerst – beendet. Ziel ist es, die Innenstadt attraktiver zu gestalten und zukunftsfähig auszurichten.















Link kopiert

Bad Dürrheim - Die LBU beantragte eine autofreie Friedrich- und Luisenstraße von Samstag 15 bis Sonntag 24 Uhr auf Probe. Gina Wetzel, Fachbereichsleiterin Bürgerdienste, klärte, ob dies möglich sei. Das Ergebnis: Ohne Begründung ist keine zeitweise Sperrung möglich. Dies ist nur machbar zur Steigerung der Attraktivität oder es muss eine Gefahrenlage herrschen. Letzteres trifft nicht zu und ersteres nur, wenn Veranstaltungen in der Innenstadt stattfinden, wie beispielsweise das Lichterfest im Jahr 2019.

Fragen, die zudem bei einer Wochenendsperrung beantwortet werden müssen, sind die von Rettungseinsätzen, wie die Anlieger die Straße befahren können und wie es mit dem Taxiverkehr aussehe. Und sie gab noch einen Hinweis, welcher ihre Recherche bei Frank Fetzer, Leiter des Straßenverkehrsamtes beim Landkreis, ergab: Wer kontrolliert dies? Eine andere zu klärende Frage wäre – auch wenn eine komplette Fußgängerzone eingerichtet würde: Wie steht es mit der Durchfahrt Bahnhof- zur Hofstraße sowie Salz- zur Viktoriastraße? Diese würden zu Sackgassen.

In der weit über eine Stunde dauernden Diskussion im Stadtentwicklungsausschuss wurde sehr schnell klar: Eine Lösung war an diesem Abend nicht zu finden.

Gastronomen fürchten enormen Umsatzeinbruch

Etwas Licht in die Sache brachte auch die Kurzumfrage von City-Manager Daniel Limberger. So sieht man unter den Händlern und Gastronomen in den beiden Straßen eine Fußgängerzone mit gemischten Gefühlen, auch wenn sie nur für das Wochenende eingerichtet würde. Vor allem die Gastronomen befürchten massive Umsatzeinbußen. Ingrid Limberger, die das Café Walz betreibt, spricht von 30 Prozent, die ihr wegbrechen könnten. "Für mich wäre das dramatisch." Auch gäbe es Einbußen beim Mittagstisch. Denn viele begrüßen die Möglichkeit, für den Kuchenkauf an den Wochenenden bis ans Café fahren zu können. Hier führte sie vor allem ältere Menschen an, die nicht mehr so gut zu Fuß seien.

"Es ist nicht unsere Intention, jemanden in die Pleite zu treiben", betonte Karen Roeckl, Mitglied der Antragstellenden LBU-Fraktion. Aber man habe in Bad Dürrheim keine weiten Wege, beispielsweise vom Großraumparkplatz aus. Die LBU monierte vor allem, dass man auch in den vergangenen Jahren immer wieder Fachleute dazu hörte, es habe sich allerdings nichts getan. Wobei man sich in der Fraktion über eines einig war: "Wir sollten es nicht übers Knie brechen", formulierte es ihre Kollegin Angelika Strittmatter. Allerdings wunderte man sich auch über manche Aussagen der Einzelhändler in der Umfrage, da diese in der genannten Zeit bereits ihre Geschäfte geschlossen haben am Samstag.

Siebenkilometerzone ins Gedächtnis rufen

Tamara Pfaff, Vorsitzende des Gewerbevereins Bad Dürrheim, hatte dem Ansinnen ebenfalls eine ablehnende Haltung gegenüber. Sie brachte einen ganz anderen Punkt ins Spiel, der ebenfalls schon mehr als ein Mal im Gemeinderat diskutiert wurde. Die beiden Straßen sind als Verkehrsberuhigt ausgewiesen. Ihren Beobachtungen zufolge fahren die Autolenker viel zu schnell in die Friedrichstraße hinein. Als Grund hat sie die optisch breite Einfahrt ausgemacht, seit die drei Parkplätze vor der Friedrichstraße 1 gesperrt und mit Blumenkübeln aufgestellt wurden. Davor warnte sie von Anfang an. Ihrer Ansicht nach müsse der Anfang damit gemacht werden, den Autofahrern die Verkehrsberuhigung mit den sieben Stundenkilometern ins Bewusstsein zu rufen. Die Schilder seien zu klein und würden nicht wahrgenommen. "Wenn wir das schaffen würden, das alle Schritttempo fahren, haben wir auch wieder mehr Aufenthaltsqualität."

"Autofrei wird nicht die Lösung sein."

Frank Fetzer bestätigte dies indirekt. "Autofrei wird nicht die Lösung sein." Man müsse den Autofahrern klar machen, dass sie hier nicht erwünscht seien. Das könne beispielsweise baulich verdeutlicht werden. Er führte als Beispiel Verschwenkungen an.

Sperrungen sind jedoch, wie erwähnt, möglich bei Veranstaltungen, und diese will der City-Manager forcieren, beispielsweise zum verkaufsoffenen Sonntag, der nach jetzigen Plänen am 22. Mai stattfinden soll. Oder auch zu anderen Gelegenheiten an Samstagen. Dies ist beispielsweise eine Ergebnis der Imakomm-Studie, um Verkaufsstraße für die Post-Corona-Zeit attraktiver zu machen.

Nach Beschluss des Abends wird man sich mit unter anderem mit Gewerbetreibenden und Anliegern an einen Tisch setzen, um einen Weg zu finden, die Problematik akzeptabel für alle einer Lösung zu bringen.