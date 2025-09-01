Innenminister gratuliert: 37 Azubis der Lahrer Hochschule für Polizei feiern ihren Abschluss

Eine anspruchsvolle Ausbildung ist zu Ende: 37 Azubis der Lahrer Hochschule für Polizei haben ihren Abschluss gefeiert.

37 frisch ausgebildete Polizeibeamte wurden am Standort in Mietersheim von Innenminister Thomas Strobl nach ihrer Ausbildung zu Polizeiobermeistern und Polizeiobermeisterinnen im Berufsleben willkommen geheißen. Mit ihnen erhielt die Polizei weitere personelle Verstärkung – vor allem die Polizeireviere und Einsatzeinheiten. Ausbildungsleiter Michael Hartmann und Strobl zeichneten die drei Jahrgangsbesten besonders aus.

Nach einem musikalischen Auftakt durch ein Duo des Landespolizeiorchesters, das mehrmals aufspielte, war es Ausbildungsleiter Hartmann, der die 37 neuen Polizeibeamten zu ihrer erfolgreichen Ausbildung beglückwünschte. Mit dabei waren neben zahlreichen Führungskräften der Polizei auch die Angehörigen.

Abgeschlossene Ausbildung öffnet zahlreiche Türen

Dem Ausbildungsjahrgang für den mittleren Dienst gehören 27 Männer und zehn Frauen an, die auch Glückwünsche vom Ersten Polizeihauptkommissar Patrick Schote vom Polizeipräsidium Offenburg erhielten. Seinem Grußwort voraus ging die Festrede von Innenminister Thomas Strobl, der die Verstärkung der Polizei sowie der Polizeireviere und Einsatzeinheiten des Landes ansprach. „Baden-Württemberg gehört seit Jahren zu den sichersten Ländern“, sagte der Innenminister. Er zeichnete den herausfordernden Polizeiberuf nach, den die 37 frisch ausgebildeten Polzeibeamten in den nächsten Jahren gehen werden. Strobl verwies auf die anstehende Teamarbeit bei der Polizei und die Top-Ausbildung, die ein wichtiger Meilenstein bedeute und nach abgeschlossener Berufsausbildung dem Polizeinachwuchs neue Türen der Polizeiwelt öffne.

Strobl hob auch die Neuerungen hervor, die sich durch ein umfangreiches Sicherheitspaket darstellten. Erwähnt wurden lasergestützte neue Uniformen, stichfeste Hemden und andere Ausrüstungsgegenstände, die die Polizei sicherer machten.

Nicht unerwähnt ließ Strobl die Ausbildungsoffensive seit 2016, durch die insgesamt 1300 junge Menschen zum Polizeidienst gekommen seien. „Nicht jeder wird genommen“, so der Minister, schließlich sei der Polizeiberuf anspruchsvoll.

Mark Heilmann erhielt den Preis als Jahrgangsbester

„Take care“, was so viel heißt wie „Passt auf euch auf“, rief Strobl den jungen Polzeibeamten zu, von denen er abschließend die drei Jahrgangsbesten zusammen mit Ausbildungsleiter Michael Hartmann auszeichnete. Es waren dies Mark Heilmann (Jahrgangsbester mit einem Notenschnitt von 1,5) sowie Elias Devant und Jakob Bartel. Nach einem Grußwort von Polizeihauptkommissar Patrick Schote waren es die frisch gekürten Polizeibeamten Elias Leander Devant sowie Ali-Can Aybars, die in Vertretung der Auszubildenden auf ihre Zeit in Lahr zurückblickten.