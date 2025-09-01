Innenminister gratuliert: 37 Azubis der Lahrer Hochschule für Polizei feiern ihren Abschluss

Eine anspruchsvolle Ausbildung ist zu Ende: 37 Azubis der Lahrer Hochschule für Polizei haben ihren Abschluss gefeiert.
37 frisch ausgebildete Polizeibeamte wurden am Standort in Mietersheim von Innenminister Thomas Strobl nach ihrer Ausbildung zu Polizeiobermeistern und Polizeiobermeisterinnen im Berufsleben willkommen geheißen. Mit ihnen erhielt die Polizei weitere personelle Verstärkung – vor allem die Polizeireviere und Einsatzeinheiten. Ausbildungsleiter Michael Hartmann und Strobl zeichneten die drei Jahrgangsbesten besonders aus.