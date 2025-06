Es ist das Innenhof-Festival Nummer 35 – und es wird einmal mehr vom Bewährten, vom Familiären leben. Also alles wie immer? Keineswegs!

Innenhof-Festival heißt nämlich auch stets: Es wird bunt, originell und vielfältig und es gibt eine Mischung auf die Ohren, bei der ganz sicher keine Routine und schon gar keine Langeweile aufkommen dürfte.

Vom 8. bis 16. August findet das Festival statt – und jeder der neun Abende verspricht, auf der Bühne der Scheuer ein jeweils ganz eigenes Erlebnis.

Den Auftakt am Freitag, 8. August, bildet die Formation „Rumba de Bodas“ aus Italien. Das rund zehnköpfige Team des Innenhof-Festivals, das für die eigentliche Programmgestaltung zuständig ist, legt immer schon ab November damit los, sagt Richard Hehn, der von Anfang an mit dabei und einer der Motoren ist. Dieses Mal schätzen er und seine Mitstreiter sich glücklich, dass also nun die Afro-Latin-Funk-Fusion-Band aus Bologna mit ihrer formidablen Sängerin den Startschuss in einen spaßigen Sommerabend und ein hoffentlich ebenso vergnügliches Festival geben wird – mit „einem Sound, der in die Beine geht“, wie Richard Hehn verspricht.

Sie kommen extra aus Paris

Weiter geht es am Samstag, 9. August, mit Weltmusik aus Paris: Extra dorther angereist kommt die Band „Collectif Medz Bazar“, um in Villingen ihr einziges Deutschlandkonzert des Jahres zu geben. Ihre Musiktradition ist eher im Nahen Osten verortet, mit Jazz-, Hip-Hop und Americana-Elementen. Nach dem Konzert wird der Film „Köln 75“ gezeigt. Am Sonntag, 10. August, betritt „Mackefisch“ die Bühne, ein Duo aus Nordrhein-Westfalen, das das spezielle Genre Songwriter-Kabarett beherrscht und „die Last der Welt einfach deutlich leichter“ ertragbar machen soll – was will man mehr in Zeiten wie diesen, dachten sich da die Festivalmacher und luden die Mini-Band sofort ein.

„Energy, Flow und Global Beats“

Am Montag, 11. August, tritt „La Nefera“aus Basel auf, die Mundart spricht, aber auf Spanisch rapt und mit ihrer Band „Energy, Flow und Global Beats“ nach VS bringt. Balkan-Ska bieten „Skyline Green“ aus Nürnberg am Dienstag, 12. August, hier ist mit „intensivem Einsatz von Blech“ zu rechnen.

Am Mittwoch, 13. August, gibt es mit „Trümmer“ eine Mischung aus Hamburger Schule, New Yorker Punk und britischem Indie, am Donnerstag, 14. August, wird die Kubanerin Yarim Blanco gemeinsam mit ihrer Band zeigen, was in der Tres Cubano steckt, einer speziellen Art Gitarre. „Bands und Musiker aus Kuba haben eine gewisse Tradition beim Innenhof-Festival sagt Richard Hehn lächelnd und freut sich schonmal auf tanzbare Spielfreude und eine mitreißende Bühnenshow. Mit Street-Brass warten dann die „Lousina Funky Butts“ aus Karlsruhe am Freitag, 15. August, auf, bevor „Mad Zeppelin“ am Samstag, 16. August, zum großen Finale laden. Bei der Tribute-Band aus Mainz wird’s rockig und vielleicht auch ein bisschen oder halt sogar ziemlich „mad“.

Sponsoren machen’s möglich

Dass all diese Acts beim Festival angeheuert werden konnten und dieses überhaupt stattfinden kann, ist nicht nur dem unermüdlichen Einsatz des Orgateams, das in der eigentlichen Festivalzeit weit über 30 Personen umfasst, zu verdanken, sondern auch den lokalen Sponsoren, die immer wieder treu Unterstützung leisten. „Wir sind ein Festival von hier, für die Leute von hier“, fasst Richard Hehn eines der Erfolgsrezepte zusammen, dank derer nun also auch Auflage 35 stattfinden kann.

Das Innenhof-Festival

Tickets

Die Karten kosten jeweils 20 Euro, ermäßigt zwölf Euro. Ein Kombiticket für alle Veranstaltungen schlägt mit 99 Euro zu Buche. Tickets im Vorverkauf gibt es in Villingen bei der Sparkasse im Servicezentrum in der Rietstraße und der Filiale an der Vöhrenbacher Straße sowie in Morys Hofbuchhandlung, in Schwenningen im Servicezentrum der Sparkasse am Marktplatz und in Donaueschingen in Morys Hofbuchhandlung. Am Samstag, 5. Juli, wird das Festivalteam außerdem in der Rietstraße beim Kartenvorverkauf anzutreffen sein. Termine

Das Festival findet vom 8. bis 16. August in der ersten Hälfte der Sommerferien statt. Beginn der Veranstaltungen ist jeweils um 20 Uhr, Einlass mit Bewirtung jeweils bereits um 19 Uhr. Veranstalter

Der Folk-Club und der Rock-Club Villingen sowie das Kommunale Kino Guckloch und der Caba-Kulturverein schultern die Veranstaltung gemeinsam. Internet

Mehr Infos zum Programm und mehr gibt es im Netz unter www.innenhof-festival.de.