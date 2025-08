Das Villinger Innenhof-Festival startet am Freitag, 8. August, in die 35. Runde. Die Bühne steht, nun heißt es, sich an den weiteren Aufbau zu machen.

Im strömenden Regen haben sie die Bühne aufgebaut, sich bei Sonnenschein dann an die Feinarbeiten gemacht: die Helfer des Innenhof-Festivals in Villingen. Ab Freitag, 8. August, präsentieren sie an jedem Abend bis Samstag, 16. August, ein abwechslungsreiches Programm im Hof zwischen dem Jugendhaus und der Scheuer.

Auch die 35. Ausgabe ist ein Festival, das der Folk- und der Rock-Club, das Kommunale Kino Guckloch und der Çaba-Kulturverein zusammen mit weiteren Helfern ehrenamtlich stemmen. Groß ist so die Freude bei Jürgen „Jogi“ Kern, dass wieder neue Mitstreiter zum Team gestoßen sind. An die 50 Leute seien Tag für Tag im Einsatz, um vor und hinter den Kulissen für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen.

Auch in Sachen Ausstattung hat sich einiges getan: Eine Gastro-Kaffeemaschine steht an der Kaffeebar bereit, ebenso zählt eine moderne Kühl- und Wärmetheke zu den neuen Errungenschaften. Zudem hat das Team zehn Tische angeschafft und durch die gute Zusammenarbeit mit dem Theater am Turm die passenden Stühle erhalten, die direkt vom Sommertheater in der Parkresidenz am Germanswald in den Innenhof wanderten.

Bewährt hat sich der 2023 angeschaffte Holzaufbau für die Bühne, um Künstler und Equipment vor Regen zu schützen. Eine nasse Sache war allerdings der Aufbau, bei dem auch dieses Jahr wieder Christian Scherer von der Donaueschinger Firma Held Holzbau GmbH und sein Kollege Daniel Fürderer anpackten. Ihnen mache es einfach Spaß, sich für dieses besondere Festival zu engagieren, betonte Scherer.

Einige Arbeiten sind noch erforderlich, bis die Kaffeebar steht. Foto: Martina Zieglwalner

Auch die Stimmung im Team sei super, betont Richard „Richie“ Hehn. Der Vorverkauf sei wieder gut angelaufen, online gebe es schon keine Karten mehr für das Abschlusskonzert mit „Mad Zeppelin“. Überhaupt sei die Nachfrage gut, gerade für die Wochenenden.

Für Open-Air-Konzerte gibt es weitere Karten an der Abendkasse

Wie üblich, kommen nur 150 Tickets in den Vorverkauf, damit alle Karteninhaber bei Regen einen Platz in der Scheuer finden. Am Spätnachmittag ist im Internet unter www.innenhof-festival.de zu erfahren, ob die Konzerte im Hof oder im Saal über die Bühne gehen. Für Open-Air-Konzerte sind dann weitere 150 Karten an der Abendkasse ab 19 Uhr erhältlich, die sich unter Vorbehalt auch online reservieren lassen.

Eine Theke zählt zu den neuen Errungenschaften. Foto: Martina Zieglwalner

Natürlich hoffen alle, dass das Wetter passt, um die besondere Atmosphäre im Freien genießen zu können. Am Donnerstag heißt es, die letzten Arbeiten zu erledigen, bevor am Freitag die ersten Gäste in den Hof strömen, um nicht nur Kultur, sondern auch das türkische Essen zu genießen und Bekannte zu treffen.

Von Kabarett bis zu Konzerten

Das Programm

Das Innenhof-Festival bietet von Freitag, 8. August, bis Samstag, 16. August, abwechslungsreiche Abende. Freitag, 8. August:

Afro-Latin-Funk-Fusion präsentiert die Band Rumba de Bodas. Samstag, 9. August:

Bei der Band Collectif Medz Bazar verschmelzen armenische, kurdische, türkische, arabische und persische Liedtraditionen mit explosiven Rhythmen und Pop. Anschließend läuft ab 22 Uhr der Film „Köln 75“ über Keith Jarretts Konzert. Sonntag, 10. August:

Unter dem Motto Komplizirkus unterhält das Duo Mackefisch mit Lucie Mackert und Peter Fischer mit Songwriter-Kabarett. Montag, 11. August:

Die Künstlerin Jennifer Perez alias La Nefera kombiniert lateinamerikanische Rhythmen mit hip-hop-inspirierten Texten. Dienstag, 12. August:

Ska, Balkan, Funk, Reggae und Latin bringen die Musiker von Skyline Green auf die Bühne. Mittwoch, 13. August:

Chris Kramer, der Mundharmonikavirtuose und Geschichtenerzähler, spielt mit Gitarrenmeister Patrick „Paddy Boy“ Zimmermann Blues, Gospel, Funk und Bluegrass. Donnerstag, 14. August:

Mit ihrer Bühnenshow gastiert Yarima Blanco, eine der ersten weiblichen Tres-Spielerinnen, mit eigenen Songs und kubanischen Hits. Freitag, 15. August:

Die Balkan-Ska-Band Lousiana Funky Butts hat Afrobeats, Latin Grooves, French Pop, Südstaaten-Rock, Cajun, Clubsounds und Jazz im Gepäck. Samstag, 16. August:

Die Musiker Mad Zeppelin covern die Songs des legendären Doppelalbums „Physical Graffity“ von Led Zeppelin und andere Kracher der Band.