Über’s Wochenende haben die Helfer bei den Aufbauarbeiten angepackt. Das Team steckt mitten in den letzten Vorbereitungen. Die neue Auflage startet am Freitag mit dem Auftritt von Henrik Freischlader. Bei gutem Wetter gibt es noch Karten an der Abendkasse.

Es hämmert und klopft im Innenhof der Villinger Scheuer und des Jugendhauses K3, noch liegen einige Balken für das Vordach auf dem Boden: Das Team des Innenhof-Festivals ist dabei, die große Bühne aufzubauen.

Nur noch wenige Tage, dann fällt der Startschuss für die 34. Auflage, ab Freitag, 2. August, stehen Konzerte, Kabarett und ein Kinoabend auf dem Programm. Die Helfer des Rock- und des Folk-Clubs, des Kommunalen Kinos Guckloch und des Çaba Kulturvereins stehen parat. „Alle sind wieder dabei“, freut sich Jürgen Kern, auf die ganze Mannschaft zählen zu können – und auf die Unterstützung der Firma Held Holzbau aus Wolterdingen.

Hatten die Festivalmacher doch im vergangenen Jahr entschieden, den morschen Aufbau der Bühne zu ersetzen und gleichzeitig einen Vorbau zu schaffen, der die Künstler und ihr Equipment ebenso vor Regen schützt, wie Scheinwerfer und Technik. Die neue Konstruktion habe sich bewährt, sei gerade aber auch angesichts der Höhe viel aufwendiger aufzubauen, als die alten Seitenwände, stellt Kern fest. So seien sie froh, dass die Zimmerleute erneut mit anpacken.

Weitere Tickets an der Abendkasse

Und sie sind zuversichtlich, dass das Innenhof-Festival auch dieses Jahr zahlreiche Besucher anlockt. Für das Konzert mit Henrik Freischlader, der zum Auftakt am Freitag zu Gast ist, gebe es im Vorverkauf bereits keine Karten mehr, erklärt Richard Hehn. Wenn das Wetter gut ist, gibt es an der Abendkasse weitere Tickets. Unter dem Vorbehalt, dass das Konzert im Freien ist, sei es auch möglich, noch Tickets zu reservieren. Angesichts des wenig sommerlichen Wetters in den vergangenen Wochen hoffen er und Kern, dass sich nun warme Temperaturen einstellen und alle zusammen bis Samstag, 10. August, tolle Partys im Innenhof feiern können.

Tickets

Vorverkauf

Karten für das 34. Innenhof-Festival sind ab sofort erhältlich. Vorverkaufstellen sind in Villingen bei der Sparkasse Schwarzwald-Baar im Service-Zentrum in der Rietstraße 1 und in Morys Hofbuchhandlung in der Rietstraße 28, in Schwenningen bei der Sparkasse im Service-Zentrum am Marktplatz und in Donaueschingen bei Morys Hofbuchhandlung in der Karlstraße 55. Der Eintritt kostet 18 Euro, ermäßigt zwölf Euro für Schüler, Studenten, Erwerbslose und Schwerbehinderte. Ein übertragbares Kombipaket für alle neun Abende gibt es für 90 Euro. Beginn ist jeweils um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Informationen sind im Internet unter www.innenhof-festival.de zu finden.