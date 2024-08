Die Helfer der Vereine haben in den vergangenen Tagen nochmals kräftig angepackt, um das Gelände zu richten. Wenn die Konzerte im Freien sind, gibt es jeden Abend noch Karten an der Abendkasse.

Zum Endspurt hat das Team des Vilinger Innenhof-Festivals in dieser Woche angesetzt. Pünktlich zum Auftakt der 34. Auflage an diesem Freitag, 2. August, ist alles gerichtet. Die Bühne steht, die Kabel für die Technik sind verlegt und die Versorgungsstände aufgebaut.

An die 40 Helfer des Rock- und des Folk-Clubs, des Kommunalen Kinos Guckloch und des Çaba Kulturvereins organisieren das Festival, haben weit im Vorfeld eine Auswahl getroffen und Künstler gebucht, beim Aufbau angepackt und stehen jetzt Tag für Tag im Innenhof zwischen Jugendhaus K3 und Scheuer bereit, um für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen.

Den Auftakt macht an diesem Freitag der Bluesgitarrist Henrik Freischlader, dann geht es Schlag auf Schlag weiter bis Samstag, 10. August. Auf die Besucher warten vielfältige Konzerte, ein Kabarett- und ein Kinoabend samt Musik. Das Programm reicht von Jazz über Rock bis zu Funk und Soul. Etwas Besonderes erwartet die Besucher beim Gig des Ensembles „Iskraria“ aus Italien, das am Dienstag, 6. August, süditalienische und sardische Volksmusik in den Hof bringt. Bereits ab 19.30 Uhr gibt es einen Workshop, in dem die Musiker dem Publikum die passenden Tanzschritte zeigen.

Vorverkauf ist gut angelaufen

Der Vorverkauf ist gut angelaufen, erzählt Richard Hehn, einer der Festivalsprecher. Für das Eröffnungskonzert gibt es keine Karten mehr im Vorverkauf, auch für den Auftritt von „Fatcat“ am Freitag, 9. August, und die Show der Tribute-Band „The Devotees“ zum Abschluss sei die Nachfrage hoch. Wenn die Konzerte im Freien über die Bühne gehen, sind weitere 200 Karten an der Abendkasse erhältlich, die um 19 Uhr öffnet, ebenso wie der Biergarten mit dem türkischem Büfett sowie die Cocktail- und Kaffeebar.

Ob die Veranstaltungen im Freien oder bei schlechtem Wetter in der Scheuer sind, geben die Festivalmacher tagesaktuell bis spätestens 17 Uhr auf der Homepage www.innenhof-festival.de/home und auf Facebook bekannt.

Jetzt drücken natürlich alle die Daumen, dass nach all dem Regen in diesem Sommer die Temperaturen wieder nach oben klettern und zumindest keine Regengüsse oder Gewitter über Villingen ziehen, so dass Besucher und Helfer zusammen tolle Partys feiern und die Abende am Lagerfeuer ausklingen lassen können.