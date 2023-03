1 Auch im Winter wäre der Remsbachhof einen Besuch wert. Foto: Ziechaus

Nach der aktuellen städtischen Übersicht gibt es in Tennenbronn 51 Leerstände von Gebäuden und 38 Baulücken, in denen bis zu 51 Bauplätze entstehen könnten.

Ohne Eigentümer geht nichts

Stadtplaner Joschka Joos stellte die Zahlen aus aktuellen Erhebungen der Stadt in der gut besuchten Veranstaltung in der Festhalle vor. Er musste aber einräumen, dass die Stadt nur in sehr wenigen Fällen einen Zugriff habe, weil die Plätze überwiegend in privatem Besitz seien und nicht zum Verkauf stehen. Nur ein Leerstand bestehe in einem städtischen Gebäude. Man könne die Innenentwicklung nicht vorantreiben, wenn die Eigentümer nicht mitziehen.

Remsbachhof als Feier- und Veranstaltungsort?

Es gebe nur beschränkt Fördermöglichkeiten durch ELR-Mittel im Programm für ländliche Entwicklung. Innenentwicklung bedeute nicht nur Neubau, betonte Dorothee Eisenlohr und verwies auf die Möglichkeit Bestandsimmobilien zu kaufen und dann zu entwickeln. Durch eine recht kurzfristige Kündigung der Pächter im Remsbachhof zum April ergebe sich dort eine Möglichkeit für eine öffentliche Nutzung als Festhof. Die Stadt sei dafür offen und könne sich einen Investor vorstellen.

Womo-Plätze beim Ferienpark

Als Stellplätze für Wohnmobile habe man im Stadtgebiet 22 Flächen untersucht, davon seien fünf in Tennenbronn. Bei den Tennisplätzen am Ferienpark sehe man gute Chancen für mehrere Stellplätze, über die noch entschieden werden soll. Am Unterschiltacher Weg bleibe es bei den drei ausgewiesenen Plätzen für Übernachtungen mit Wohnmobilen.

Neue Wanderrunde im Sommer

Im Tourismus sei Tennenbronn gut aufgestellt mit mehreren Angeboten für Ferien auf dem Bauernhof und für Ferienhäuser. Mit dem Auerhahnweg habe man ein Highlight für ausgezeichnete Wanderungen, das sehr gut besucht werde. Die Toilettenanlage im Gästetreff soll für die Besucher besser ausgeschildert werden.

Im Spätsommer könne man mit der Dorfblickrunde einen weiteren besonderen Wanderweg eröffnen. Bis etwa Ende April soll mit ehrenamtlichem Einsatz ein zwölf Kilometer langer Rundweg um das Dorf fertiggestellt und dann noch zertifiziert werden.