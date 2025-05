Bei strahlendem Sonnenschein startete die internationale Inline-Alpine-Elite in Slovenj Gradec in die neue Weltcup-Saison.

Am ersten Renntag stand das Worldranking-Rennen um die begehrte Slovenia Trophy auf dem Programm. Und hier schlug die Stunde von Lya Schwarz.

Nervenstark

Die 12-jährige zeigte Nervenstärke, Technik und Siegeswillen und raste der Konkurrenz in der U12-Kategorie auf und davon. Mit einem grandiosen Lauf sicherte sie sich den Sieg und wichtige Weltrankingpunkte.

Am zweiten Tag trat ihre ältere Schwester Luna Schwarz im Weltcup der Damen an. Mit gerade einmal 14 Jahren stand sie an der Startrampe neben den erfahrensten Fahrerinnen Europas und fuhr unbeeindruckt zwei souveräne Läufe. Sie blieb nervenstark und erreichte den 8. Platz in der Gesamtwertung der Damen.

Einfach „unglaublich“

„Lya holt Gold, Luna fährt in die Top Ten der Damen – das ist einfach unglaublich!“, freut sich ihr Trainer. „Beide haben eine unfassbare Energie gezeigt und der Saisonauftakt hätte nicht besser laufen können.“

Schon am nächsten Wochenende geht es in der Schweiz mit einem Nachtweltcup im Slalom weiter.