Im Inkom steht ein Wechsel an: Rebecca Jauch wird künftig die Weiterentwicklung des gemeinsamen Wirtschaftsstandorts von Zimmern und Rottweil vorantreiben.

Die 42-jährige Betriebswirtin Rebecca Jauch aus Balingen war bereits in verschiedenen Führungsfunktionen in der freien Wirtschaft und im sozialen Sektor aktiv – unter anderem als Geschäftsführerin eines mittelständischen Unternehmens im Bereich Baubiologie. Seit mehreren Jahren ist sie bei der Gemeinde Zimmern tätig.

„Mit Rebecca Jauch gewinnen wir eine kompetente Ansprechpartnerin, die unsere Region mit ihren Herausforderungen und Chancen sowie die Strukturen im Zweckverband bereits kennt. Sie vereint Verwaltungserfahrung, Organisationsstärke und wirtschaftsnahe Denkweise – eine ideale Kombination für die Anforderungen im Inkom Südwest“, freuen sich die Vorsitzende des Inkom-Zweckverbands, Bürgermeisterin Carmen Merz, und ihr Stellvertreter, Rottweils Oberbürgermeister Christian Ruf.

Neben der Betreuung ansiedlungsinteressierter Unternehmen wird sich Rebecca Jauch dem Standortmarketing, der Stärkung und Weiterentwicklung des Industrie- und Gewerbegebiets und der Netzwerkpflege im Inkom Südwest widmen.

Kompetenter Partner

„Heiko Gutekunst hat in den vergangenen Jahren mit hohem Engagement und seiner strukturierten Arbeitsweise das Inkom Südwest weiter vorangebracht. Er war dabei ein wichtiger und kompetenter Ansprechpartner für die Unternehmen und Verbandsmitglieder. Für seine Arbeit und sein Wirken im Zweckverband danken wir ihm im Namen der gesamten Verbandsversammlung sehr herzlich. Mit Rebecca Jauch wollen wir an diese gute Arbeit nahtlos anknüpfen“, so die beiden Verbandsvorsitzenden weiter.

Nach der Einarbeitungsphase hat Rebecca Jauch die Funktion der Wirtschaftsförderung zum 1. Juni übernommen. Zusätzlich wird sie als Ansprechpartnerin für die Unternehmen und Dienstleistungsbetriebe in der Gemeinde Zimmern zur Verfügung stehen.