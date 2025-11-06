Inklusives Projekt in Freudenstadt: Wie Sehbehinderte das Theaterstück erleben können

Blinde und sehbehinderte Menschen erleben im Dezember eine Theateraufführung im Kurhaus als inklusives Projekt. Gesucht werden dafür noch Begleitpersonen.
In dieser Form ist die Veranstaltung am Donnerstag, 18. Dezember, im Kurtheater eine Premiere: Die Initiative Sehnixe, eine Selbsthilfegruppe für Blinde, hochgradig Sehbehinderte und Angehörige, bietet in Kooperation mit Petra Schnierle von „Impressio“ und Freudenstadt Tourismus Betroffenen den Besuch des Theaterstücks „Der verkaufte Großvater“ an.