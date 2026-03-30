Inklusiver Kurs: Wie „Rolli-Zumba“ in Killer Sport für alle möglich macht

Rolli-Zumba bringt Bewegung in den Zollernalbkreis: Ein inklusiver Kurs begeistert Teilnehmer zwischen 35 und 93 Jahren – und zeigt, wie viel Spaß Sport für alle machen kann.
Die Musik setzt ein – ein treibender Latin-Beat, wie man es aus jedem Zumba-Kurs kennt. Der Saal im Bürgerhaus in Killer ist mit weit auseinanderstehenden Stühlen für die Teilnehmer bestückt. Zwischendrin sitzen auch Menschen in Rollstühlen. Sie strahlen, begrüßen sich teilweise noch kurz, lachen und freuen sich sichtlich auf den gleich beginnenden Kurs.