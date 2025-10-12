Inklusive Regenbogen: Seelbacher Feuerwehr meistert ihre spektakuläre Herbstübung im Litschental

Die Wasserversorgung im Litschental ist eine Herausforderung für die Seelbacher Kameraden. Zahlreiche Zuschauer verfolgten die erfolgreiche Probe.
Laut Drehbuch, das Tobias Schwarz, stellvertretender Kommandant der Gesamtwehr, verfasst hatte, ist es am Vormittag zu einer Verpuffung im Mittelgebäude des Hofes gekommen. Eines der Gebäude mit der Adresse Litschentalstraße 103 steht daher in Brand. Dort werden zwei Personen vermisst. Das Feuer hat beim Eintreffen der ersten Fahrzeuge aus Seelbach auf das angrenzende, wesentlich größere Stall- und Wohngebäude übergegriffen. Auf dem Balkon befinden sich drei Mitglieder der Jugendfeuerwehr, die wie üblich die Opfer spielen. Nicht im Drehbuch stand, dass zwei weitere Jugendliche es noch nicht auf den Balkon geschafft haben. Das Szenario hat Markus Griesbaum, Leiter der Jugendfeuerwehr, kurzerhand dazu eingebaut.