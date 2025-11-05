Inklusion bewegt. Die Pfunder Stiftung, die ihr Projekt Inklusion von Menschen mit Assistenzbedarf in den Sportvereinen nachhaltig umsetzt, fördert gelebte Teilhabe in Binzen.
Ein Fitnessstudio, das mehr ist als ein Ort für Sport – bei Josko Fitness in Binzen wird Inklusion mit Herz und Energie gelebt. Seit rund eineinhalb Jahren trainieren dort Menschen mit und ohne Assistenzbedarf Seite an Seite. Das inklusive Trainingsprojekt, mitgetragen von der Pfunder Stiftung, der Lebenshilfe Lörrach und Haus Engels in Hertingen, ist zu einer echten Erfolgsgeschichte geworden.