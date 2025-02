Inklusionsliga Nordschwarzwald: So geht es mit dem Vorzeigeprojekt weiter

1 In der Inklusionsliga treten Menschen mit Handicap gegeneinander an. Foto: Wagner

Mit seiner Inklusionsliga leistet der Fußballbezirk Nordschwarzwald absolute Pionierarbeit. Das in Württemberg einmalige Projekte geht in diesem Jahr nun in seine dritte Saison. Und es läuft gut – denn es ist eine weitere Mannschaft dazugekommen, die an der Liga teilnimmt.









Was 2023 im damaligen Fußballbezirk Nördlicher Schwarzwald begann, sucht in Württemberg seinesgleichen: An gleich drei Spieltagen treten Mannschaften mit Menschen mit Handicap gegeneinander an und spielen einen Meister aus. Mit dem 1.CfR Pforzheim, der Schwarzwaldwerkstatt Dornstetten sowie den Lebenshilfen Freudenstadt und Oberes Nagoldtal gingen in der Premierensaison vier Teams an den Start. Vergangene Saison wuchs die Zahl auf neun, nun sind es sogar schon zehn. „Die Inklusionsliga hat sich sehr gut entwickelt“, freut sich Jürgen Kistner vom SV Vollmaringen.