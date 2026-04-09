Inklusion in Wildberg: In diesem Verein verlieren ADHS, Autismus und Ticks ihr Stigma

Vor rund einem Jahr ist die Klemmfestung in Sulz eröffnet worden. Der Verein bringt Eltern und Kinder mit Neurodivergenz zusammen. Wie ist das erste Jahr gewesen?

Eine Erfolgsgeschichte könnte man die Klemmfestung in Sulz am Eck nennen. 70 Mitglieder zählt der Verein mittlerweile, der vor rund einem Jahr gegründet wurde. „Es ist erschreckend gut gelaufen“, resümiert Mitgründer Sascha Krause. Eng verzahnt damit ist der Laden „Klemmfestung“, der Klemmbausteine verkauft. Der Erlös geht in den Verein.

„Der junge Verein setzt sich mit viel Herz dafür ein, neurodivergente und neurotypische Kinder zusammenzubringen – auf Augenhöhe, ohne Druck, ohne Bewertung“, beschreibt Krauses Ehefrau und Mitgründerin Anke Wahrenberg den Verein. Neurodivergenz bedeutet, dass das Gehirn nicht ganz der Norm entspricht und quasi etwas anders tickt.

„Ich habe unglaublich viele Elterngespräche“

Vor einem Jahr rief das Paar den Verein ins Leben. Sein eigener Sohn Felix, heute zwölf Jahre alt, ist sowohl von Autismus als auch ADHS (Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Syndrom) betroffen. Aus Erfahrung wissen die Eltern, wie wichtig der Austausch ist.

Behördenangelegenheiten, Behinderungsgrad, Einsprüche auf Bescheide – „Ich habe unglaublich viele Elterngespräche“, berichtet Wahrenberg, die den Verein ehrenamtlich neben ihrer Arbeit betreibt.

„Es ist immer noch ganz schlimm, dass die Gesellschaft das so verteufelt“, kritisiert sie. Ein „behindertes Kind“ zu haben sei längst nicht gesellschaftlich anerkannt. Im Verein können sich die Eltern austauschen. Inzwischen gibt es einmal im Quartal auch einen Stammtisch, an dem sich Eltern austauschen können – oder sich einfach unterhalten.

In der Klemmfestung werden auch eher ungewöhnliche Bedürfnisse der Kinder berücksichtigt. So gibt es immer die Möglichkeit zum Rückzug – etwa, um einer Reizüberflutung zu entgehen. Und auf der anderen Seite gibt es Raum zum Toben. Oft geht die Teilnahme auch digital. Da kann man auch mal reinschnuppern – ohne sich gleich ins unbekannte Getümmel zu stürzen.

Unsere Empfehlung für Sie Inklusion in Wildberg Mut, Magie und jede Menge Süßes In der Klemmfestung in Wildberg haben neurodivergente und neurotypische Kinder am Wochenende viel gemeinsam erlebt.

Mittlerweile hat sich im Verein eine bunte Mischung herausgebildet. Aus allen umliegenden Landkreisen kommen Besucher in die Klemmfestung: Calw, Esslingen, Böblingen und Freudenstadt, mit unterschiedlichsten Bildern: ADHS, Autismus, Ticks, Down-Syndrom.

Die Gründer Sascha Krause und Anke Wahrenberg freuen sich, dass der Verein gut ankommt. Foto: Jansen

Dazu gibt es auch einige Veranstaltungen. „Dazu zählen kreative Bau- und Bastelaktionen, inklusive Workshops, naturpädagogische „Waldzeit“-Ausflüge, Elternstammtische, eSports‑Turniere und Projekte zur kindgerechten Aufklärung über Neurodivergenz“, beschreibt der Verein in einer Mitteilung. Die kommen gut an, berichtet das Ehepaar. „Ab dem ersten Tag waren unsere Veranstaltungen immer ausgebucht“, erzählt Krause.

Vernetzt mit Organisationen und dem Jugendtreff

Und auch Organisationen sind auf die „Klemmfestung“ aufmerksam geworden. „Wir werden ständig angefragt“, berichtet Wahrenberg, etwa für Stände und Information. Der Verein ist Ehrenamtspartner der „Inkluso-App“, die eine bundesweite Vernetzung ermöglicht. Für die nächsten Monate ist auch eine Kooperation mit dem Jugendtreff geplant. Bei einem Workshop soll nachfühlbar werden, wie sich die „unsichtbaren“ Behinderungen und Syndrome anfühlen. Wahrenberg formuliert das Ziel: „Das Unsichtbare sichtbar machen“.

Richtig spürbar, dass das Projekt läuft, war es bei der Weihnachtsfeier. „Da war überwältigend, da kam so viel Liebe mit“, berichtet das Paar.

Auch selbst haben sie einiges im Austausch mitnehmen können. Immerhin werden auch sie vor neue Fragen gestellt, gerade, da Sohn Felix in die Pubertät kommt. „Generell hat uns das Netzwerk ganz viel gegeben“, sagt Krause. Und Felix? Der habe eine Menge neue Freunde gefunden.

Geburtstagsfeier für den Verein und weitere Informationen

Feier

Der erste Geburtstag wird gefeiert am 13. Juni ab 12 Uhr in der Klemmfestung, Untere Straße 56 in Sulz am Eck. Angeboten wird unter anderem ein Kinderprogramm, Foodtruck und Hüpfburg.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Verein gibt es auf der Homepage des Vereins.