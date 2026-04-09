Inklusion in Wildberg: In diesem Verein verlieren ADHS, Autismus und Ticks ihr Stigma

Vor rund einem Jahr ist die Klemmfestung in Sulz eröffnet worden. Der Verein bringt Eltern und Kinder mit Neurodivergenz zusammen. Wie ist das erste Jahr gewesen?
Eine Erfolgsgeschichte könnte man die Klemmfestung in Sulz am Eck nennen. 70 Mitglieder zählt der Verein mittlerweile, der vor rund einem Jahr gegründet wurde. „Es ist erschreckend gut gelaufen“, resümiert Mitgründer Sascha Krause. Eng verzahnt damit ist der Laden „Klemmfestung“, der Klemmbausteine verkauft. Der Erlös geht in den Verein.