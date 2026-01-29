Inklusion in Wildberg: Gewinner freuen sich über Rennautos

Der Verein Klemmfestung e. V. hat seinen ersten Klemmfestung-Cup veranstaltet und dabei 21 Kinder mit einem abwechslungsreichen Mario-Kart-Turnier begeistert.
Gespielt wurde in vier Teams und in vier unterschiedlichen Wettbewerben: Grand Prix, K.-o.-Rennen, Ballonschlacht und Versus. Die Stimmung war von Beginn an hervorragend, was nicht zuletzt an den vielen zusätzlichen Attraktionen lag, heißt es in der Pressemitteilung. Ein lebensgroßes Mario Kart lud zum Probesitzen und Spielen ein, eine große Carrera Bahn sorgte für spannende Duelle und eine Ballwurfstation bot Bewegung jenseits der digitalen Rennstrecke.