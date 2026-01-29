Inklusion in Wildberg: Gewinner freuen sich über Rennautos

Der Verein Klemmfestung e. V. hat seinen ersten Klemmfestung-Cup veranstaltet und dabei 21 Kinder mit einem abwechslungsreichen Mario-Kart-Turnier begeistert.

Gespielt wurde in vier Teams und in vier unterschiedlichen Wettbewerben: Grand Prix, K.-o.-Rennen, Ballonschlacht und Versus. Die Stimmung war von Beginn an hervorragend, was nicht zuletzt an den vielen zusätzlichen Attraktionen lag, heißt es in der Pressemitteilung. Ein lebensgroßes Mario Kart lud zum Probesitzen und Spielen ein, eine große Carrera Bahn sorgte für spannende Duelle und eine Ballwurfstation bot Bewegung jenseits der digitalen Rennstrecke.

Die Vereinsmitglieder kümmerten sich engagiert um die Verpflegung und trugen zu einem rundum gelungenen Tag bei. Nach vielen spannenden Rennen wurden um 17.30 Uhr der beste Fahrer und das beste Team ausgezeichnet.

Nächster Cup ist schon in Planung

Die Gewinner freuten sich über Klemmbaustein-Rennautos, doch am Ende fühlten sich alle Kinder als Sieger. Aufgrund des großen Erfolgs und des ausdrücklichen Wunsches der Teilnehmenden wird es am 6. Januar 2027 wieder einen Klemmfestung-Cup geben. Der Verein betonte erneut die Bedeutung von gelebter Inklusion: Kinder mit unterschiedlichen Bedürfnissen spielten selbstverständlich gemeinsam.

Pizzabacken am 8. Februar

Bereits am 8. Februar steht die nächste Veranstaltung an: die „Italienische Klemmfestung“, ein Pizza-Backevent mit Nazzario von der Pizzeria Il Cavallino. Erstmals wird dabei digitale Teilhabe ermöglicht. Teilnehmende, die nicht vor Ort sein können, erhalten vorab eine Einkaufsliste und werden live zugeschaltet, um von zu Hause aus mitbacken zu können.