Inklusion in Rottweil: Darum ist die Landesgartenschau für Menschen mit Behinderung eine Chance

Rottweils Behindertenbeauftragte Ruth Gronmayer spricht im Interview über Fortschritte, Baustellen und warum die Landesgartenschau für alle ein Gewinn ist.
Warum profitieren auch Menschen mit Behinderung von der Landesgartenschau? Wo hat die Stadt in Sachen Barrierefreiheit und Teilhabe noch Baustellen? Und wie reagiert man eigentlich am besten, wenn ein Kind diskriminierende Ausdrücke aus der Schule mitbringt? Darüber hat die Behindertenbeauftragte der Stadt, Ruth Gronmayer, mit uns anlässlich des Internationalen Tags der Menschen mit Behinderung gesprochen.