Zu einem inklusiven Kreativworkshop unter dem Titel „Masken ’Tierisch!‘“ lädt das Dreiländermuseum, Basler Straße 143, am Samstag, 21. Februar, von 14 bis 15.30 Uhr – noch ganz fasnächtlich eingestimmt – ein. Kinder ab sieben Jahren und Erwachsene mit und ohne Beeinträchtigung gestalten gemeinsam phantasievolle Tiermasken. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist erforderlich.

Passend zur närrischen Zeit dreht sich alles um die bunte Welt der Tiere. Mit einfachen Mitteln und aus alltäglichen Materialien – etwa Papptellern, Farben, Papier und weiteren Grundmaterialien – entstehen ausdrucksstarke Masken, heißt es in der Ankündigung. Auch ohne aufwendige Techniken oder Vorkenntnisse entwickeln die Teilnehmer Schritt für Schritt ihre eigene tierische „Larve“ und entdecken, wie viel Kreativität in scheinbar schlichten Materialien steckt.

Künstlerin und Kunstpädagogin

Angeleitet wird der Workshop von der Künstlerin Julia Moll-Rakus und der Kunstpädagogin Claudia Gierer-Wurmann. Sie zeigen, wie sich mit wenigen Handgriffen individuelle und überraschend wirkungsvolle Masken gestalten lassen. Im Mittelpunkt stehen Freude am Ausprobieren, gemeinsames Gestalten und der Mut zur eigenen Idee. Der Workshop findet in einer kleinen Gruppe von maximal zwölf Personen statt und bietet Raum für Austausch, Kreativität und inklusives Miteinander. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, heißt es in der Ankündigung. Alle Materialien werden zur Verfügung gestellt.

Die Teilnahme ist kostenfrei, jedoch ist eine Anmeldung erforderlich: per E-Mail unter museum@loerrach.de oder telefonisch unter 07621 / 415 150.