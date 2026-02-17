Kinder ab sieben Jahren und Erwachsene mit und ohne Beeinträchtigung gestalten gemeinsam phantasievolle Verkleidungen.
Zu einem inklusiven Kreativworkshop unter dem Titel „Masken ’Tierisch!‘“ lädt das Dreiländermuseum, Basler Straße 143, am Samstag, 21. Februar, von 14 bis 15.30 Uhr – noch ganz fasnächtlich eingestimmt – ein. Kinder ab sieben Jahren und Erwachsene mit und ohne Beeinträchtigung gestalten gemeinsam phantasievolle Tiermasken. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist erforderlich.