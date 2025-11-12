Inklusion in Lörrach: Gemeinsam schon in jungen Jahren

In Lörrach soll bald ein Pilotprojekt zur Inklusion an Kindergärten starten. Es handelt sich dabei um einen Vorschlag der im Januar neu gegründeten AG Inklusion.
Es ist ein Schritt in Richtung Inklusion schon im Vorschulalter: In Lörrach sollen weitere Kinder mit einem hohen Förderbedarf in verschiedenen Kindertageseinrichtungen aufgenommen werden. In den jeweiligen Gruppen entfällt dafür ein regulärer Kindergartenplatz. Der Hauptausschuss des Gemeinderats stimmte dem Vorhaben nach einigen Rückfragen geschlossen zu.