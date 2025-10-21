Inklusion am Fastnachtsumzug: „Fasnet für älle“ jetzt auch in Villingen

Eine fröhliche Menschenmenge und ein sprudelnder Umzugssprecher – für gehandicapte Menschen kommt die Teilhabe am Fastnachtsumzug häufig nicht in Frage. Das soll sich ändern.
Beim Dienstagsumzug der Villinger Fasnet 2026 wird im Klosterring nicht nur ein geschützter Bereich für eben jene Menschen eingerichtet, ihnen werden auch Umzugssprecher an die Seite gestellt, die die Kunst der einfachen Sprache beherrschen. Außerdem werden einige Hästräger gebeten, näherzukommen, sich anfassen und befragen zu lassen.