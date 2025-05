Sich schnell mal ein Tattoo stechen lassen? Beim Ink Style Tattoo Event am Wochenende in der Schwenninger Neckarhalle, alles kein Problem.

Viele von den Besuchern kamen und gingen, oft mit neuem Körperschmuck auf der Haut.

Je nach Größe des Tattoos mussten die Interessenten weniger oder mehr Zeit mitbringen. Das kam immer auf die Vorlage an. Ob es sich nun um einen kleinen Spruch in Schönschrift im Nacken handelte, einen Anker auf dem Unterschenkel oder realistisch einen Löwenkopf auf dem Oberarm: Der Vielfalt der Tattoobegierde sind keine Grenzen gesetzt.

Dementsprechend staffelten sich auch die Preise. „Tattoos sind ein Luxusgut“, berichtete Veranstalter Filippo Lo Verde. Wer sich für ein Tattoo entscheidet, weiß in der Regel, mit welchem Motiv er künftig seine Haut schmücken will. „Manche Leute leben dafür und geben dafür auch Geld aus“, so Lo Verde. Bis zu 2500 Euro oder mehr müsse man dafür ausgeben. Denn ein Tattoo ist etwas Dauerhaftes.

Der Trend

Groß im Trend sind Tattoos, als Fineline gestochen, die wie gedruckt, eher schon fotorealistisch auf der Haut aussehen. Mit den feinsten Nadeln ab einem Durchmesser von 0,18 Millimetern entstehen hier die reinsten Kunstwerke. Ergebnisse konnten bei der Schwenninger Messe vor Ort während zweier Wettbewerbe bestaunt werden.

Der Contest war außerdem in die Kategorien Black and Grey, Color und Realistic aufgegliedert. Drei Tätowierer, die nicht am Wettbewerb teilnahmen, schauten als Juroren bei der Bewertung auf die Ausführung der Arbeit, die Technik und wie die Schattierungen und die Linien sind. Außerdem mussten die Tattoos auf der Messe gestochen worden sein.

Seit elf Jahren bietet der Schwenninger diese Tattoo-Messen an. Erst auf dem Messegelände und seit drei Jahren in der Neckarhalle. Es sei natürlich auch eine Kostenfrage gewesen, dass man sich verkleinerte, sagte Lo Verde. Waren es im Jahr 2014 bei der ersten Veranstaltung in der Messehalle noch über 40 internationale Tattoo- und Piercingkünstler und Fachaussteller, die sich im Laufe der kommenden Jahre auf 170 Tätowierer und 60 Studios erweiterten, kamen jetzt in die Schwenninger Stadtteilhalle 25 Studios, die über 50 Tätowierer mitbrachten.

Teils weite Anreise

Neben zwei Schwenninger Anbietern kam der Großteil aus der Region und Süddeutschland. Die weitesten Anreisen hatten Tätowierer aus Frankfurt und München. „Wir hätten jedoch Platz für gut 30 Studios“, so Lo Verde, und spricht hier auch die wirtschaftliche Lage an, hoffend, dass sich die Branche wieder erholt.

Auch die Besucher kamen von überall her in die Schwenninger Neckarstraße, ein Indiz dafür, dass das Tattoo-Event auch über die Grenzen der Stadt einen Namen hat. Sogar aus Waldshut war das Publikum gekommen.

Bei der Schwenninger Tattoo-Messe baut Lo Verde seit Beginn stets auf die Familie. Auch Vater Giuseppe ist beispielsweise dabei und betreut den eigenen Bekleidungsshop der Ink Style.