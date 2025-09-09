Initiative zieht positive Bilanz: Villa Jamm im Lahrer Stadtpark wird immer mehr zum Kulturort

Besonders in Auge sticht, dass die durchweg kostenlosen Angebote vor allem ein Publikum erreichen, dass in der städtischen Kulturlandschaft sonst kaum in Erscheinung tritt: Es sind Mütter mit Kindern, junge Familien, Menschen mit Migrationshintergrund, die bei einem Besuch des Stadtparks mehr oder weniger unverbindlich vorbeischauen, dann aber verweilen, den Residenzkünstlern über die Schulter schauen, an einer Malaktion, einem niederschwellig angelegten Workshop teilnehmen.

Es sind oft die Kinder, die sich als erste einfangen lassen, Mama und Papa, Oma und Opa lassen sich dann aber mit anstecken, greifen selbst zum Malstift, zu Bastelschere, treten in Interaktion mit anderen Besuchern.

Bei ihrer Bilanzpressekonferenz haben der Vorsitzende Hermann Feist sowie die beiden Beisitzerinnen Maren Stumpp und Karina Nerpel deshalb auch ganz gezielt den Mehrwert für den Park und die ganze Stadt unterstrichen. In der Villa Jamm werde bürgerliche Teilhabe generiert, das Vermächtnis von Christian Wilhelm Jamm mit Leben erfüllt, sind sie überzeugt.

Die Mitglieder haben in Eigenleistung Räume für eine Nutzung ertüchtigt

Das Trio aus den Reihen der knapp 50 Mitglieder zählenden Kulturinitiative verweist aber auch darauf, dass der Anfang 2023 offiziell gegründete Verein und sein Programm „Kultur Villa Jamm“ dazu beitragen, die seit dem Auszug des Stadtmuseums leerstehende Villa zu erhalten. Dabei wurden in den vergangenen zweieinhalb Jahren in Eigenleistung mehrere Räum für die Nutzung ertüchtigt.

Karina Nerpel und Hermann Feist sind froh darüber, was sie und ihre Mitstreiter in der Villa Jamm erreicht haben. Foto: Haberer

Die Stadt Lahr hat ihrerseits als Notausgang ein zweites Treppenhaus geöffnet und damit erst die Voraussetzungen geschaffen, dass im Obergeschoss der Villa weiterhin Veranstaltungen stattfinden können. 2024 wurde ist auch eine undichte Stelle im Dach saniert worden. Hermann Feist unterstreicht im Gespräch die mittlerweile sehr guten Kontakte zur Stadtverwaltung, zum Kulturamt, zu Fabian Roßmanith und dem BGL.

Es gibt noch einiges zu sanieren

Die Wunschliste für die Zukunft ist zwar lang – die Residenzkünstler nennen hier vor allem eine eigene Toilette im Haus, während Feist und seine Mitstreiter den grundsätzlichen Sanierungsbedarf hervorheben, den Zustand der Fenster und der Heizung, die einen Ganzjahresbetrieb nicht zulassen.

Sie sind sich aber darüber im Klaren, dass mit Blick auf die städtische Haushaltslage ein umfassendes Sanierungskonzept wohl allenfalls als mittelfristiges Projekt gesehen werden muss. Im Moment sind sie froh, dass nach mehreren Anläufen endlich ein für alle Seiten tragfähiger Nutzungsvertrag geschlossen werden konnte, der nicht zuletzt auch auf einer internen Verrechnung einer mehr oder weniger fiktiven Miete basiert.

Ein weiterer Knackpunkt liegt in der Struktur der Kulturinitiative selbst. Obwohl einige der Helfer sehr viel Engagement an den Tag legen, sind es nach wie vor zu wenige Schultern, um auch nur an eine Verlängerung der Saison zu denken. Der Verein sucht deshalb nach wie vor nach Sponsoren und weiteren Mitgliedern. Informationen finden sich auf der Seite www.kulturinitiativevillajamm.de.

So geht es weiter

Nachdem die diesjährige Saison am Sonntag mit einem Helferfest zu Ende gegangen ist, liegt der Fokus der Kulturinitiative auf den Aktivitäten, dem Programm für 2026. Der Schwerpunkt soll wieder auf den Künstlerresidenzen, einer gemeinsamen Dauerausstellung und einem möglichst breiten Spektrum niederschwelliger Angebote und kleineren Veranstaltungen liegen.

Die Realisierbarkeit hängt dabei klar davon ab, ob die Landesstiftung Baden-Württemberg, die Regionalstiftung der Sparkassen und die Bürgerstiftung Lahr Reichswaisenhaus 1885 wieder mit im Boot sind, die Zahl der privaten Sponsoren möglichst erhöht werden kann. Gut 20 000 Euro müssen wieder zusammenkommen, das knapp bemessene Budget hat aber reichlich Luft nach oben.