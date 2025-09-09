Initiative zieht positive Bilanz: Villa Jamm im Lahrer Stadtpark wird immer mehr zum Kulturort

Die Kulturinitiative Villa Jamm Lahr zieht eine positive Bilanz ihrer diesjährigen Kampagne. Fast 5000 Besucher wurden von Mai bis August gezählt.
Besonders in Auge sticht, dass die durchweg kostenlosen Angebote vor allem ein Publikum erreichen, dass in der städtischen Kulturlandschaft sonst kaum in Erscheinung tritt: Es sind Mütter mit Kindern, junge Familien, Menschen mit Migrationshintergrund, die bei einem Besuch des Stadtparks mehr oder weniger unverbindlich vorbeischauen, dann aber verweilen, den Residenzkünstlern über die Schulter schauen, an einer Malaktion, einem niederschwellig angelegten Workshop teilnehmen.