Initiative Neustart zieht Bilanz: Immer mehr Flüchtlinge nehmen in Ettenheim Hilfe an

In Ettenheim leben derzeit 400 Flüchtlinge – Tendenz steigend. Damit sie in Deutschland Fuß fassen können, bietet die Initiative „Neustart“ viele Angebote an.
Auch bei der inzwischen zehnten Mitgliederversammlung der „Willkommensinitiative Neustart“ stand der Blick auf den aktuellen Stand der Flüchtlingssituation in Ettenheim im Mittelpunkt. Kevin Voll, im Ordnungsamt der Stadtverwaltung für den Bereich Flüchtlinge und Migration zuständig, fasste eingangs die aktuelle Situation in Zahlen. Demnach leben in Ettenheim derzeit 400 Flüchtlinge. Zuzüge waren in diesem Jahr 50 zu verzeichnen, wobei Ettenheim das Soll von 40 übererfüllte. 37 Flüchtlinge indes haben Ettenheim verlassen.